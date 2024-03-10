«Амур» — «Металлург», шестой матч. Разин перечеркнёт хабаровскую сказку

Мартемьянов, конечно, молодец. Но у «лис» ресурсов и опыта будет побольше.

11 марта состоится матч плей-офф КХЛ «Амур» – «Металлург». Начало игры — в 12:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу магнитогорцев можно с коэффициентом 2.15. Шансы хабаровчан оценили в 3.35. Ставки на ничью принимаются за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ «Амур» — «Металлург» 11 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Амур» – «Металлург» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.85. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.00. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 7.20.

Анализ и прогноз на шестой матч плей-офф КХЛ «Амур» — «Металлург» (11.03.2024)

Хоккей недаром считается самой непредсказуемой игрой. Особенно когда дело доходит до Кубка Гагарина. Даже у самых слабых команд просыпается характер, и они начинают показывать игру совсем другого уровня. 11 марта «Амур» будет принимать «Металлург» на «Платинум-Арене» в шестом матче 1/8 плей-офф КХЛ. Начало – не ранее 12:00 мск.

«Амурские тигры» стали сюрпризом Кубка Гагарина, хотя весь регулярный чемпионат провели с трудом. Одно время хабаровчанам даже не светил плей-офф, но они собрались на последнем отрезке сезона и задали трёпку своим соперникам. Конкурентам не удалось угнаться за подопечными Андрея Мартемьянова. Проще говоря, они пробили себе дорогу к Кубку Гагарина.

Конечно, «Амуру» было не до выбора соперника и пришлось играть с «Металлургом». Но кто бы мог подумать, что команда будет выглядеть не хуже лидера Восточной конференции. Мартемьянов перещёлкнул какой-то механизм, и хабаровчане поднялись до уровня магнитогорцев.

Андрей Разин явно такого не ожидал. Весь регулярный чемпионат его подопечные показывали хоккей высокого уровня, неоднократно побеждали лидеров, забрасывали большое количество шайб, но натерпелись от «амурских тигров», едва получивших право сыграть в плей-офф. Тренер и не с такими проблемами справлялся. Просто он был в шоке от происходящего.

Уже в первом матче «Амур» построил крепкую оборону, за счёт которой планировал проводить всю серию. Только в третьем периоде «Металлургу» удалось забросить две шайбы и вырвать победу – 2:1. В следующей встрече «амурские тигры» остались при своём мнении и вновь самоотверженно отражали броски. Всего лишь 2 из 47 бросков «лис» принесли голы, а победу одержали хабаровчане – 3:2.

Повезло Мартемьянову, что у него есть такой вратарь, как Игорь Бобков. Хоккеист уровня плей-офф очень выручает главного тренера и держит ситуацию под контролем. В третьем матче серии главную роль перетянул на себя «Амур» и в нападении сыграл ничуть не хуже подопечных Андрея Разина. Не хватило совсем чуть-чуть. В результате магнитогорцы одержали победу со счётом 3:2 на выезде.

Реванш не заставил себя ждать. Хоккеисты «Амура» и Мартемьянов поняли, что нужно чаще бросать, а не прижиматься к воротам. Они быстро изменили стратегию и застали «Металлург» врасплох. Разгромная победа со счётом 5:2 принесла много радости хабаровчанам. Соперник перепробовал всё, но его ничего не спасло. Рассерженные магнитогорцы предвкушали возвращение домой.

В пятом матче на своём льду «Металлург» за 25 минут забросил три безответные шайбы. Наставнику «амурских тигров» даже пришлось прибегнуть к замене голкипера. Бобкова сменил в воротах Лозебников. Как ни странно, но после этого «Амур» не пропустил ни единого гола, но и сам сумел отыграть лишь одну шайбу. Таким образом, серия переносится в Хабаровск, а ведут в ней «лисы» — 3-2.

Тяжело предугадать, какую тактику на этот раз выберет Мартемьянов. Поэтому Разину тяжело подстроиться под его команду. Хорошо, что класс хоккеистов из Магнитогорска значительно выше. Если они не будут нервничать, то смогут без проблем завершить серию на выезде. На это мы и рассчитываем. Предлагаем ставку на победу «Металлурга» за 2.15.

Прогноз и ставки на матч «Амур» — «Металлург» 11 марта 2024 года

«Амурские тигры» уже прыгнули выше головы и заставили нервничать болельщиков «Магнитки». Так самоотверженно играть в плей-офф с победителем Восточной конференции – вне всяческих похвал. Правда, физики и ресурсов у хабаровчан значительно меньше, чем у «лис». Андрей Разин хоть и не понимает, что в следующей игре придумает его визави Мартемьянов, но может рассчитывать на класс своих хоккеистов. Предлагаем ставку на победу «Металлурга».

Ставка: победа «Металлурга» за 2.15.