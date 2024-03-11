«Виннипег» — «Вашингтон». Овечкину некогда скучать по Кузнецову

Лидер «Кэпиталз» переживает после ухода из команды Кузнецова, а тут ещё игра с колючими «Джетс».

12 марта состоится матч НХЛ «Виннипег» — «Вашингтон». Начало – в 2:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Джетс» можно за 2.02, а шансы «Кэпиталз» оценили коэффициентом 3.02. Ничья в основное время доступна за 4.33.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Виннипег» — «Вашингтон» 12 марта 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Виннипег» — «Вашингтон» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.33. Ставки на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов принимают за 2.28. Шансы «Джетс» выиграть оценили в 1.65.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз» (12.03.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 12 марта 2024, вторник. 02:30 МСК Виннипег Джетс Виннипег Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

12 марта в регулярном чемпионате НХЛ запланированы четыре матча. В одном из них «Виннипег Джетс» будет принимать «Вашингтон Кэпиталз» на арене «Канада Лайф-центр». Арбитр введёт шайбу в 2:30 мск.

«Виннипег» отлично играет в этом сезоне. Руководству клуба удалось сформировать сбалансированный состав, в котором нет ярких звезд, но от каждого звена исходит угроза защите соперника. Подписав талантливого Шона Монахана, «Джетс» решили проблему сильного центрального нападающего, от которого ждут качественного выступления при реализации большинства.

Главный козырь «Виннипега» — это плотная оборона. Команда предпочитает низкий темп, жёстко встречает соперника уже в средней зоне и создаёт помехи при бросках. В меньшинстве «Джетс» защищаются качественно, но есть определённые компоненты, которые тренерский штаб должен подтянуть перед стартом плей-офф.

Нет практически никаких сомнений, что «Виннипег» будет бороться за Кубок Стэнли в этом сезоне. Команда стабильно проходит марафонскую дистанцию регулярного чемпионата и совсем немного уступает лидеру Западной конференции «Ванкуверу». Отметим, что у «Джетс» надёжная бригада голкиперов, которая проводит сезон без серьёзных спадов.

«Вашингтону» предстоит выложиться по максимуму на заключительном отрезке регулярного чемпионата. Слабый старт в этом сезоне оказался причиной, по которой «столичные» пока не могут зацепиться за место в плей-офф в Восточной конференции. Конкуренция высокая, и команды идут плотной группой.

«Кэпиталз» в последних встречах играют хорошо. Наконец-то заработало позиционное нападение, и команда стабильно забивает. Улучшение результатов связано в первую очередь с преображением Александра Овечкина. Капитан «столичных» словно заправился авиационным бензином и включил форсаж.

Россиянин заметно увеличил скорость, поэтому успевает полезно играть в атаке и отрабатывать в обороне. Главный тренер Спенсер Карбери адекватно оценивает физические кондиции лидера команды и не требует постоянного прессинга от Овечкина. В этом ветерану помогают более молодые партнёры по команде, но в их числе уже нет Евгения Кузнецова.

Руководство «Кэпиталз» приняло решение обменять россиянина в «Каролину». Для Овечкина уход давнего партнёра по команде и друга оказался шоком. Александр рассказал в интервью, что заключать сделки — это работа менеджмента «Вашингтона», но лично для него новость об уходе Кузнецова стала печальной.

Не время капитану «столичных» грустить. Борьба за плей-офф вошла в решающую фазу. «Виннипег» — это, безусловно, сильный соперник, но даже с ним нужно брать очки. Команды умеют плотно обороняться и вряд ли будут рисковать, понимая, как опасно давать сопернику свободное пространство. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку на тотал меньше 5.5 шайбы за 2.33.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Виннипег» — «Вашингтон» 12 марта 2024 года

На решающем отрезке сезона на первый план выходит умение хорошо обороняться. «Виннипег» и «Вашингтон» знают, как строить плотную линию защиты. Команды предпочитают игру в низком темпе и вряд ли будут рисковать. Особенно это актуально для «Кэпиталз», которые ведут борьбу за место в плей-офф.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.33.