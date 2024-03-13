«Эдмонтон» — «Вашингтон». Овечкин соберёт волю в кулак

Капитан «столичных» рвётся в плей-офф. При этом отставание от Уэйна Гретцки становится всё меньше. Ждём от него шайбу.

14 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» — «Вашингтон». Начало игры — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 1.74. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Вашингтон» 14 марта 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Эдмонтон» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.42. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.70. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Вашингтон Кэпиталз» (14.03.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 14 марта 2024, четверг. 05:00 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Постепенно близится к завершению регулярный чемпионат НХЛ. В самом разгаре борьба за выход в плей-офф. 14 марта состоятся четыре матча. В одном из них на льду арены «Роджер Плэйс» померяются силами местный «Эдмонтон Ойлерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Первое вбрасывание запланировано на 5:00 мск.

После ужасного старта сезона «Эдмонтон» набрал отличный ход и располагается на втором месте в Тихоокеанском дивизионе. Отрыв от идущего по пятам «Лос-Анджелеса» составляет четыре очка. Но у подопечных Криса Ноблоха имеется матч в запасе.

В последних восьми встречах «нефтяники» уступили только «Коламбусу» (2:4) и «Баффало» (2:3 Б). Также они обыграли в овертайме «Сент-Луис» (3:2 ОТ) и «Бостон» (2:1 ОТ). В основное время «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» (4:2), «Сиэтл» (2:1), а также «Питтсбург» (6:1 и 4:0).

Главным героем последней игры с «Пингвинз» стал звёздный лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Он открыл счёт уже на второй минуте матча, а затем отдал две результативные передачи. Канадец сравнялся с нападающим «Тампа-Бэй» Никитой Кучеровым по количеству встреч с несколькими очками в текущем сезоне (30).

Всего Макдэвид принял участие в 61 матче и набрал 103 (24+79) очка. Отличное подспорье ему составляют Леон Драйзайтль и Зак Хайман. Немец в 63 играх набрал 82 (32+50) очка, а 31-летний канадский форвард в 62 встречах забросил 43 шайбы и отдал 19 голевых пасов.

У «Вашингтона» похожая история. После длившегося довольно долго неудачного отрезка он включился в борьбу за выход в плей-офф. Правда, положение у «столичных» менее приятное, чем у «нефтяников». Они занимают пятую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона. Отставание от располагающихся в зоне уайлд-кард «Айлендерс» составляет три очка.

В последних 11 матчах подопечные Спенсера Карбери уступили только «Флориде» (2:3 ОТ), «Детройту» (3:8), «Аризоне» (2:5) и «Виннипегу» (0:3). Во всех остальных случаях они выиграли в основное время, в частности встречу с «Питтсбургом» (6:0). Игра с «пингвинами» интересна тем, что в ней отметились результативными действиями сразу три россиянина.

Иван Мирошниченко забил гол, Александр Алексеев отдал результативную передачу, а Александр Овечкин сделал и то и другое. Капитан «столичных» сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 54 шайб, а также поднялся на 14-ю строчку в списке лучших бомбардиров лиги. На его счету 1533 очка.

Ещё Овечкин сравнялся с легендой «Вашингтон» Полом Коффи по количеству игр в НХЛ. Последняя встреча с «Виннипегом» стала для него 1407-й за карьеру в лиге. Правда, запомнилась она и с негативной стороны. Прервалась пятиматчевая результативная серия Александра.

Есть уверенность, что россиянин исправится и продолжит устанавливать удивительные достижения. Он набрал очень хорошую форму. В последних 18 матчах Овечкин забросил 10 шайб и отдал столько же результативных передач. Интересно, что большую часть голов Александр забил в матчах с сильными соперниками.

Поставить на то, что Овечкин забьёт в предстоящей игре, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. Матч обещает получиться очень результативным. Дело в том, что во всех восьми последних очных встречах команды на двоих забрасывали не менее пяти шайб. Их статистика также предвосхищает изобилие голов.

«Нефтяники» в 63 встречах забросили 220 шайб, но и пропустили немало — 180. У «столичных» показатели поскромнее. Они по-прежнему являются худшей командой Восточной конференции по результативности, но во второй половине сезона в данном компоненте наблюдаются заметные улучшения. Пропустили «Кэпс» в 63 матчах 197 голов.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Вашингтон» 14 марта 2024 года

Встреча обещает получиться весьма результативной. Обеим командам не хватает крепости в защите, но они много забивают на последнем отрезке сезона и зачастую выигрывают. Шансы на победу у «Ойлерз» и «Кэпиталз», на наш взгляд, примерно равны. Предлагаем проверить ставку на гол Александра Овечкина. Несмотря на возраст, россиянин продолжает привносить огромный вклад и набирать очки.

Ставка: Александр Овечкин забьёт за коэффициент 1.80.