«Металлург» — «Спартак», первый матч. Такой хоккей нам нужен!

17 марта состоится матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Металлург» — «Спартак». Начало игры — в 14:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу магнитогорцев можно с коэффициентом 2.08. Шансы москвичей оценили в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Металлург» — «Спартак» 17 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Металлург» – «Спартак» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.45. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.57. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.60.

Анализ и прогноз на первый матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Металлург» — «Спартак» (17.03.2024)

Хоккей цепляет за душу своей силовой борьбой, эмоциями, которые кипят на льду, а также большим количеством заброшенных шайб. Если всё это умещается в одном матче – цены ему нет. Одна из пар четвертьфинала Кубка Гагарина обещает соответствовать этим пунктам. 17 марта в 1/4 финала плей-офф КХЛ «Металлург» будет принимать «Спартак» на «Арене-Металлург». Начало игры – не ранее 14:30 мск.

Не зря руководство приняло решение в межсезонье пригласить Андрея Разина из «Северстали». Тренер постепенно взял контроль над командой, привил ей свои тактические наработки, схемы и получил отличный результат. «Лисы» лихо провели регулярку и выиграли Восточную конференцию. В заключительном матче они победили «Авангард» — 3:1.

Ничего не предвещало беды. Плей-офф с «Амуром» должен был пройти незаметно, ведь хабаровчане приложили много усилий, чтобы закрепиться на восьмом месте в таблице. Желание Разина показывать яркий хоккей ушло на второй план. Он предпочёл беречь силы и добывать результаты малыми потерями.

Победа в первом матче с «Амуром» со счётом 2:1 ещё раз это засвидетельствовала. Но всё посыпалось уже во второй встрече, ведь «Металлург» потерпел поражение — 2:3. После этого команды обменялись победами, и наконец «лисы» взяли контроль над серией в свои руки, на классе выиграв последние два матча.

Победа в серии со слабым соперником со счётом 4-2 выглядит неожиданной. С другой стороны, наверняка никто не ожидал такого отпора от скромного «Амура». Если с командой Андрея Разина всё в порядке, то мы сможем в этом убедиться уже после первой встречи со «Спартаком».

Алексей Жамнов наверняка не собирается отходить от своего плана. А он у него простой – рассчитывать на свою мощную атаку. В особенности на первую тройку нападающих – Голдобина, Порядина и Морозова. Пока эти хоккеисты показывают скромный результат в плей-офф, но в регулярном сезоне буквально разрывали оборону любого соперника. Поэтому красно-белые были признаны самой результативной командой, забросив 233 шайбы.

Если бы не постоянные ошибки в защите и не лучшая игра вратарской бригады, равных «Спартаку» не было бы. Серию с бывшей командой Андрея Разина «Северсталью» подопечные Алексея Жамнова провели весьма удачно, выиграв со счётом 4-1. За это время они забросили 21 шайбу, но пропустили 11 голов.

В одном из матчей «гладиаторы» победили «сталеваров» со счётом 7:3, а в другом – 5:1. Мы уверены, что диктовать условия игры будут красно-белые. «Металлург» не особо зацикливается на оборонительной модели. Просто так удобнее и безопаснее добывать победы на ранней стадии. «Спартак» не умеет ничего другого, кроме как выигрывать благодаря постоянному прессингу и обилию бросков.

В последнем очном матче красно-белые проиграли «Металлургу» со счётом 2:6. Жамнову нужно было подумать над тем, как не допустить повторения разгрома. Мы считаем, что «Спартак» поможет «лисам» раскрыть вновь свой атакующий потенциал на максимум. Нас ждёт встреча, в которой должно быть забито много голов. Поэтому мы предлагаем ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 2.00.

Прогноз и ставки на матч «Металлург» — «Спартак» 17 марта 2024 года

Красно-белые готовы продолжать радовать красивым и результативным хоккеем. По другому они не умеют. Как бы Разин не хотел экономить силы, ему придётся попросить своих подопечных играть с такой же скоростью, как «Спартак». Пусть «лисы» часто скромничали, особенно во встречах с «Амуром», но у них тоже прекрасное нападение. Ожидаем равной игры и хотя бы шесть заброшенных шайб. Три последние встречи «гладиаторов» в плей-офф завершились минимум шестью голами. Нужно поддерживать тенденцию.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.00.