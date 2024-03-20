Босния и Герцеговина — Украина. Мудрик и Зинченко покажут лучшую игру

21 марта состоится матч 1/2 финала квалификации Евро-2024 Босния и Герцеговина — Украина. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу украинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08. Успех боснийцев оценён экспертами в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Евро-2024 Босния и Герцеговина — Украина 21 марта 2024 года

Букмекеры считают, что матч Босния и Герцеговина — Украина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз на матч отбора Евро-2024 Босния и Герцеговина — Украина (21.03.2024)

Клубный футбол взял паузу, уступив место заключительным встречам квалификации на Евро-2024. 21 марта состоится шесть стыковых матчей. В одном из них в 1/2 финала Пути В на стадионе «Билино Поле» в городе Зеница сборная Боснии и Герцеговины примет Украину. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Не так давно Босния и Герцеговина была весьма крепкой и неуступчивой сборной. Её ведущие футболисты небезуспешно выступали за топовые европейские клубы. Однако за последние несколько лет практически все лидеры сильно сбавили, а их карьеры пошли на спад.

Миралем Пьянич перебрался в «Шарджу», Сеад Колашинац — в «Аталанту», а капитан сборной Эдин Джеко — в «Фенербахче». 38-летний форвард, несмотря на возраст, демонстрирует футбол высокого качества и делает результат. В 39 встречах во всех официальных турнирах в составе «жёлтых канареек» он забил 23 мяча и отдал семь голевых передач.

Впрочем, одно дело клубный уровень, и совсем другое — сборная. Джеко принял участие в 7 из 10 матчей отбора на Евро-2024, в которых забил один гол. «Золотые лилии» обыграли только Лихтенштейн (2:1 и 2:0), а также Исландию (3:0). Во всех остальных встречах они потерпели поражения.

Недавно Джеко заявил, что большинство боснийских футболистов находится в конкурентоспособной форме и играет важную роль в своих клубах. В его словах есть повод усомниться. Раде Крунич из «Милана» уехал в аренду в «Фенербахче», Саид Хамулич после перехода в «Локомотив» не сыграл ни одного официального матча, да и результаты на групповом этапе отбора говорят совсем об ином.

Сборная Украины выступила на групповом этапе квалификации на чемпионат Европы в Германии гораздо лучше. В восьми встречах она проиграла только Англии (0:2) и Италии (1:2). Также жёлто-синие сыграли вничью с англичанами (1:1) и итальянцами (0:0). Победили они Северную Македонию (3:2 и 2:0) и Мальту (1:0 и 3:1).

Решающий матч с Италией запомнился скандалом. В компенсированное ко второму тайму время главный судья не назначил пенальти за фол на Михаиле Мудрике. Если бы жёлто-синие забили и выиграли, то заняли бы второе место в группе и напрямую вышли бы в финальный раунд Евро-2024 вместо итальянцев.

Как бы там ни было, Сергей Ребров заслуживает похвалы. Он поставил национальной команде очень качественный командный футбол и сопутствовал индивидуальному прогрессу игроков. Заметнее прочих прибавили выступающие за «Жирону» Артём Довбик и Виктор Цыганков. На двоих в 29 турах в чемпионате Испании они забили 20 голов.

Единственное — под вопросом участие Цыганкова в предстоящей встрече. Полузащитник получил травму и даже если сможет сыграть, то наверняка навредит здоровью. Помимо него и Довбика, отличный сезон проводит Андрей Лунин. Он стал основным голкипером мадридского «Реала» до тех пор, пока не вернётся в состав Тибо Куртуа.

Ещё недавно появилась информация, что «Ювентус» заинтересован в трансфере Даниила Сикана. В 29 встречах в составе «Шахтёра» в этом сезоне он забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Сообщается, что скауты туринского клуба с особым вниманием будут следить за выступлением форварда в предстоящем матче.

Также стоит отметить что Александр Зинченко в последнее время стал получать меньше игрового времени на клубном уровне. В сборной он является ключевым футболистом и в любой форме привносит огромный вклад в успехи. Предстоящий матч видится хорошей возможностью для игрока «Арсенала» доказать свою значимость Микелю Артете.

Поставить на победу сборной Украины можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. Последнюю очную встречу, несмотря на то что она проходила в Боснии и Герцеговине, украинцы выиграли со счётом 2:0. Есть все основания полагать, что победят они и в этот раз.

Интересны слова президента УЕФА Александер Чеферина касательно грядущего матча. Он порадовался, что три сборные балканского региона близки к квалификации на чемпионат Европы. Однако также он отметил, что боснийцы демонстрируют слишком низкое качество футбола.

Прогноз и ставка на матч отбора Евро-2024 Босния и Герцеговина — Украина 21 марта 2024 года

У Боснии и Герцеговины отчётливо проглядывается спад. Бóльшая часть её ведущих футболистов постарела, сбавила и перестала давать результат. Украина, напротив, демонстрирует игру высокого качества. Её молодые футболисты прогрессируют и подпитываются дополнительной мотивацией в виде интереса со стороны грандов.

Ставка: победа сборной Украины за 2.06.