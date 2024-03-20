Польша — Эстония. Левандовски перейдёт на шаг

35-летний нападающий побережёт силы на финал. После игр с «Наполи» и «Атлетико» надо восстановиться.

21 марта состоится матч 1/2 финала квалификации Евро-2024 Польша — Эстония. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу поляков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19. Успех эстонцев оценён экспертами в 19.0. Ставки на ничью принимаются за 7.50.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Евро-2024 Польша — Эстония 21 марта 2024 года

Букмекеры считают, что матч Польша — Эстония получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60. Поставить на «обе забьют» можно за 2.75.

Анализ и прогноз на матч отбора Евро-2024 Польша — Эстония (21.03.2024)

Клубный футбол взял паузу, уступив место стыковым матчам отбора на Евро-2024. 21 марта состоятся шесть встреч квалификации. В одной из них в 1/2 финала Пути А на стадионе «Народовы» в Варшаве сборная Польши примет Эстонию. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

После поражения в матче 7-го тура группового этапа квалификации на Евро-2024 с Албанией (0:2) Фернанду Сантуш покинул должность главного тренера сборной Польши. Его место занял Михал Пробеж, ранее руководивший молодёжной национальной командой.

Во главе с 51-летним тренером бело-красные провели пока только три официальные встречи, в которых победили Фарерские острова (2:0), сыграли вничью с Молдавией (1:1) и Чехией (1:1). Наиболее интересна последняя встреча. Для сохранения шансов на получение прямой путёвки в финальный раунд чемпионата Европы в Германии полякам обязательно нужно было выиграть.

Однако Пробеж оставил в запасе двух ведущих игроков национальной команды — Петра Зелиньского и Себастьяна Шиманьского. Его план на игру не сработал. В концовке чехи перехватили инициативу и только чудом не забили. Сдаётся, наставнику потребуется ещё некоторое время на то, чтобы освоиться на новом месте.

Может помочь Пробежу с адаптацией многолетний лидер и по совместительству лучший бомбардир сборной Польши Роберт Левандовски. 35-летний нападающий набрал хорошую форму. В последних двух матчах он помог «Барселоне» обыграть «Наполи» (3:1) и «Атлетико» (3:0).

Во встрече с «матрасниками» Левандовски записал на свой счёт гол и две результативные передачи, а в игре с «партенопейцами» отличился один раз. Таким образом, он превзошёл достижение Лионеля Месси и стал самым возрастным автором гола в составе каталонцев в плей-офф Лиги чемпионов.

С составе сборной Эстонии нет футболистов, которые могут сравниться в технике с Робертом Левандовским, Себастьяном Шиманьским и Петром Зелиньским. Практически все её игроки выступают на клубном уровне за команды из низкоуровневых чемпионатов. При этом многие из них являются резервистами.

Отсюда и неудовлетворительные результаты выступлений в крупных турнирах. В восьми встречах квалификации на чемпионат мира в Катаре «синие футболки» победили только Беларусь (2:0), причём дома. Также они не без удачи зацепились за ничью с Уэльсом (0:0).

Не лучше эстонцы показали себя на групповом этапе отбора на Евро-2024. В восьми встречах они не одержали ни одной победы. Ничья при этом только одна — с Азербайджаном (1:1). За этот период времени сборная забила только два гола, а пропустила целых 22.

В полуфинал отбора эстонцы получили путёвку за счёт победы в группе в Лиге наций. Однако уровень соперников там был совсем невелик. Обыграли «синие футболки» Сан-Марино (2:0 и 4:0) и Мальту (дважды 2:1). В предстоящем матче им вряд ли удастся избежать разгрома.

Впрочем, наилучшим вариантом для ставки видится П1 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.85. Скорее всего, Пробеж побережёт силы подопечных для финала отборочного турнира. Не исключено, что он выделит время перспективной молодёжи и прибегнет к некоторым экспериментам.

В последних 20 встречах во всех официальных турнирах эстонцы пропустили целых 45 мячей, а забили только 21, причём практически все голы пришлись на долю равных по силе соперников. В предстоящей встрече «синие футболки» вряд ли сумеют забить. Голкипер бело-красных Войцех Щенсны очень надёжен.

Прогноз и ставка на матч отбора Евро-2024 Польша — Эстония 21 марта 2024 года

Вероятнее всего, сборная Польши сыграет в режиме сбережения энергии, чтобы подойти к финалу с запасом сил. Возможно, она победит с разгромным счётом. Однако больше трёх голов не ждём. Эстонцы — явные аутсайдеры, но статус встречи предрасполагает к тому, что они выложатся на полную и постараются пропустить как можно меньше.

Ставка: победа Польши и тотал меньше 3.5 мяча за 1.85.