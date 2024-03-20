«Спартак» — «Металлург», третий матч. Очередь Разина играть по правилам Жамнова

21 марта состоится матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Спартак» – «Металлург». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.30. Шансы магнитогорцев оценили в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Спартак» — «Металлург» 21 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Спартак» – «Металлург» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.45. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.60. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.80.

Анализ и прогноз на третий матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Спартак» — «Металлург» (21.03.2024)

Пришло время для смены ледовой арены. Для одних команд это шанс спасти серию, а для других – почти как приговор. 21 марта в матче 1/4 финала плей-офф КХЛ «Спартак» будет принимать «Металлург» на арене «Мегаспорт». Начало игры – 19:30 мск. Счёт в серии – 2-0 в пользу магнитогорцев.

Красно-белым следует отнестись со всей серьёзностью к домашним матчам. В противном случае спастись будет практически невозможно. «Спартак» радовал результативностью по ходу регулярного сезона, показывал яркий хоккей и какое-то время претендовал на победу в Западной конференции. Даже в концовке регулярки «гладиаторы» не бросали играть с тем же рвением в нападении. Они по-другому просто не умеют!

Вот такой большой плюс в плей-офф КХЛ просто перечеркивает один недостаток – нехватка качества в обороне. Алексей Жамнов обучил своих подопечных агрессивному, можно даже сказать, советскому хоккею. Но с защитой не совладал. Ещё по ходу регулярного чемпионата было заметно, как много пропускают красно-белые. Хорошо, что нападающие компенсировали это, за счёт чего добывалось большое количество побед.

Кубок Гагарина – совсем другие требования. К матчам плей-офф команды подходят с хорошей физической готовностью и отличаются умением грамотно действовать в защите, исключая любые глупые ошибки. Благодаря такому подходу и тактике удаётся дойти до финала, при этом экономя силы. «Спартаку» не по душе такой хоккей. Хорошо, что в 1/8 финала он играл с «Северсталью».

Череповчане тоже не прочь поиграть в атакующем стиле, порадовать зрителей зрелищем, голами. В своей стихии, благодаря более качественным ресурсам и опытным хоккеистам, подопечные Жамнова выиграли со счётом 4-1. С «Металлургом» этот фокус не пройдёт. «Лисы» универсальны.

Подопечные Андрея Разина выиграли Восточную конференцию, в последнем матче победив «Авангард». Это было очень важно, и они выполнили задачу со звёздочкой. Совсем немного потрепал нервы магнитогорцам смелый «Амур», выиграв два матча в серии. Можно списать на недооценку слабого соперника, ведь в итоге «Металлург» победил (4-2).

Зато хабаровчане встряхнули «лис», показав, что в плей-офф не бывает слабых или сильных соперников. Практически у всех шансы равны. Поэтому шутки закончились, и повезло «Магнитке», что она это поняла ещё в 1/8 финала плей-офф КХЛ. В первом же матче дома «лисы» разгромили всухую красно-белых со счётом 4:0. Московский клуб оказался связан по рукам и ногам. Илья Набоков был просто великолепен и тащил даже «мёртвые» шайбы.

Во второй встрече с «Металлургом» наконец-то на лёд вышел ветеран «Спартака» Илья Ковальчук. Нападающий выкладывался на все 100%. Старалась и первая тройка Голдобин, Морозов и Порядин. Как пробить Набокова, который стоит подобно каменной стене? 33 отражённых броска от очень сильной атаки. Насколько долго хватит голкипера? Неужели он не устанет творить чудеса?

В третьем периоде «лисы» всё-таки забросили единственную шайбу, которая принесла им победу. 0 голов во встречах с «Металлургом». Трудно представить, в каком угнетённом состоянии пребывают хоккеисты, чьё нападение считалось лучшим в регулярном чемпионате. Жамнов понимает, что нужно просто забить первый гол и сбросить этот груз. Дальше пойдёт по накатанной.

Возможно, получится достичь этого в родных стенах. Мы считаем, что такой тренер, как Жамнов, обязательно найдёт проблемы. Точнее, он уже рассказал о них: отсутствие взаимопонимания и поддержки в первом звене. Наставник отметил, что много игры в одиночку среди хоккеистов. Раз увидел проблему – значит, решит. Да и «Магнитка» не может так долго держаться без пропущенных шайб.

Каким бы крутыми ни были Разин и Набоков, усталость даст о себе знать. Мы считаем, что на этот раз встреча получится результативной. Работа Жамнова, мотивация Ковальчука, его советы младшим одноклубникам, желание размочить счёт и родные стены – всё это должно зарядить «Спартак». Но не сомневайтесь, что если забьют красно-белые, то «лисы» дадут достойный ответ. Наша ставка на тотал больше 5.5 шайбы за 2.00.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Металлург» 21 марта 2024 года

Красно-белым пора возвращаться в игру. Конечно, сделать это будет сложно. Разин создал команду, которая универсальна. Местами «лисы» сдержанно играют в защите, а временами их прорывает в атаке, которую потом трудно удержать. «Спартаку» просто нужно забить первый гол в 1/4 финала плей-офф магнитогорцам. Дальше игра пойдёт легче. Когда ещё сделать это и бросить абсолютно все силы, если не на домашней арене. Мы считаем, что в третьей встрече дождёмся результативного хоккея от этой яркой пары.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.00.