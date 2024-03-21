Венгрия — Турция. Марко Росси и Монтелла на пути прогресса

22 марта состоится товарищеский матч Венгрия — Турция. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу венгров можно с коэффициентом 2.33. Успех турок оценён в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Венгрия — Турция 22 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч Венгрия — Турция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Венгрия — Турция (22.03.2024)

Клубный футбол ушёл на небольшой перерыв, уступив место матчам сборных. 22 марта состоится товарищеская встреча, в которой померяются силами Венгрия и Турция. Матч пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Сборная Венгрии не перестаёт удивлять. Она неплохо показала себя на Евро-2020 и в квалификации на ЧМ-2022, а затем заняла второе место в «группе смерти» в Лиге наций. «Волшебные мадьяры» обыграли Англию (1:0 и 4:0) и Германию (1:0), а также сыграли с немцами вничью — 1:1. Уступили итальянцам (1:2 и 0:2).

Марко Росси этого показалось мало. Его подопечные вышли в финальный раунд Евро-2024, заняв первое место в группе. Они победили Болгарию (3:0), Литву (2:0), Сербию (дважды 2:1) и Черногорию (3:1), а также сыграли вничью с черногорцами (0:0), литовцами (2:2) и болгарами (2:2).

Имея ограниченные ресурсы, итальянский специалист поставил сборной Венгрии футбол очень высокого качества. Далеко не в каждом матче «волшебные мадьяры» владеют инициативой, но практически во всех играх они создают много моментов и радуют результативностью.

В последних 24 встречах подопечные Росси забили 43 мяча, хотя в соперниках было немало очень сильных команд. Пропустили за этот период времени венгры сравнительно немного — 25 голов, но в предстоящей встрече итальянский тренер вряд ли станет делать упор на надёжность в обороне.

Сборная Турции тоже постепенно движется в сторону прогресса. Она почти сумела квалифицироваться на чемпионат мира в Катаре, а затем выиграла группу в Лиге наций. В шести встречах последнего турнира «лунные звёзды» уступили только Фарерским островам (1:2), а также сыграли вничью с Люксембургом (3:3).

Следом турки отменно выступили в квалификации на Евро-2024. Они заняли первое место в группе. Турция не прогадала с назначением Винченцо Монтеллы на должность главного тренера. Под его руководством сборная обыграла Хорватию (1:0), разгромила Латвию (4:0) и сыграла вничью с Уэльсом (1:1).

Монтелла стал первым иностранным тренером, которому удалось вывести «лунных звёзд» в финальный раунд чемпионата Европы. Кроме того, под его руководством турки в товарищеском матче сенсационно обыграли хозяина турнира — Германию, со счётом 3:2.

К предстоящей встрече «лунные звёзды» подходят в отличном тонусе. Шикарный сезон проводят практически все ведущие игроки, в частности Хакан Чалханоглу. Он вышел на пик трансферной стоимости. В 33 матчах во всех турнирах в составе «нерадзурри» полузащитник забил 11 мячей и отдал три голевых паса.

Ещё недавно забил первый гол за мадридский «Реал» Арда Гюлер. 19-летний футболист получает совсем мало игрового времени на клубном уровне. Матчи сборных видятся для хавбека отличной возможностью убедить Карло Анчелотти, что он заслуживает больше шансов проявить себя.

Впрочем, наилучшим вариантом для ставки всё равно видится «обе забьют» за коэффициент 1.90. Так как встреча товарищеская, ставить на победу одной из команд слишком рискованно. Монтелла и Росси наверняка прибегнут к экспериментам и выделят много времени молодёжи.

Турки в 25 последних официальных матчах забили целых 60 мячей, но и пропустили немало — 32. У обеих сборных прекрасно поставлена игра в атаке. Они всегда активно идут вперёд, много прессингуют и забивают.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Венгрия — Турция 22 марта 2024 года

Благодаря Марко Росси и Винченцо Монтелле сборные Венгрии и Турции вышли на новый уровень развития. Их футбол улучшился во всех аспектах. Он стал гораздо более качественным, зрелищным и результативным. Выявлять фаворита не станем, но предлагаем проверить голы с обеих сторон. Показатели сборных и товарищеский статус игры предрасполагают к данному исходу.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.90.