«Спартак» — «Металлург», четвёртый матч. Красно-белые навели порядок

23 марта состоится матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Спартак» – «Металлург». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.20. Шансы магнитогорцев оценили в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Спартак» — «Металлург» 23 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Спартак» – «Металлург» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.45. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.70. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 4.80.

Анализ и прогноз на четвёртый матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Спартак» — «Металлург» (23.03.2024)

Просто забросить хотя бы одну шайбу – наверняка подопечные Жамнова проговаривали это не раз перед третьей встречей с магнитогорцами. У них получилось! Интрига сохраняется. 23 марта «Спартак» будет принимать «Металлург» на арене «Мегаспорт» в четвёртом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ. Начало игры – в 17:00 мск. Счёт в серии 2-1 в пользу «лис».

Красно-белые начинают спасительную миссию. У них ещё есть шансы разочаровать болельщиков из Магнитогорска. «Гладиаторы» в своей стихии отработали серию с «Северсталью». Соперник подходил под реализацию задумок и планов в атаке. Было интересно наблюдать за играми между командами. 21 шайбу забросил «Спартак» в пяти встречах и одержал победу – 4-1.

Слабо верилось, что даже «Металлург» сможет сдержать настолько мощное нападение красно-белых. Подопечные Жамнова по ходу регулярного сезона дарили болельщикам эмоции своими высококлассными выступлениями. Да, много и часто пропускали, но нападающие, особенно первая тройка, уверенно компенсировали этот недостаток.

«Металлург» с Разиным научился играть в универсальный хоккей. Имея отличные ресурсы в атаке, «лисы» без лишних энергозатрат демонстрируют отличное качество в обороне. Были небольшие заминки в серии с «Амуром». На мгновенье даже могло показаться, что хабаровчане до последнего не будут уступать магнитогорцам.

Но на деле «лисы» дожали соперника со счётом 4-2 в серии и вышли в четвертьфинал. На «Спартак» настрой у «Металлурга» был совсем другой с самого начала. Не трудно догадаться, что для победы во встречах с красно-белыми необходимо просто нейтрализовать первое звено и исключить любые ошибки в обороне. В первых двух матчах получилось.

Сначала «лисы» выиграли со счётом 1:0, а затем разгромили «гладиаторов» 4:0. Конечно, молодец Илья Набоков, он неоднократно спасал команду, вытаскивая практически «мёртвые» шайбы и записав себе в актив два шат-аута. Всё, чего хотелось Алексею Жамнову и его подопечным – это забросить первую шайбу в четвертьфинале. Или «Магнитка» расслабилась, или тренер москвичей провёл удачные перестановки, но задача была выполнена в третьей игре.

Первая тройка «Спартака» была просто неудержима, однако открыл счёт Максим Цыплаков. Морозов, Голдобин и Порядин поддержали заданный темп. Николай и Иван оформили по дублю, а Павел забил гол и отдал результативную передачу. 43 броска в створ ворот Набокова, при всего 28 ответных.

Разин рассказал, что на его подопечных подействовала Москва. Есть правда в этих словах. 21 марта «Спартак» установил рекорд по посещаемости домашних матчей московских команд в текущем сезоне КХЛ. Жамнов, конечно, согласен, что при своих трибунах играть намного комфортнее. Но ещё тренер смог мотивировать своих хоккеистов и решил главную проблему с завершением атак. Дальше – больше!

Теперь «лисы» находятся в неудобном положении. «Спартак» начал забивать. Причём за одну встречу забросил столько же шайб, сколько «Металлург» в предыдущих двух матчах серии. После такой сумасшедшей победы поддержка на трибунах у красно-белых будет ещё лучше. Вот только не стоит недооценивать нападение Разина.

Оно тоже в порядке, просто хоккеисты придерживаются совершенно другой тактики. Поэтому ставить на победителя мы вновь не будем, а возьмём ставку на то, что оба клуба забросят больше 1.5 шайбы с коэффициентом 1.70.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Металлург» 23 марта 2024 года

Красно-белые включили полные обороты в нападении. Хочется верить, что они не сбавят темп и продолжат в том же духе. Если получилось устранить проблемы с завершением атак, значит, ничего менять Жамнов больше не будет. «Металлург» попытается вновь начать матч с навязчивого оборонительного хоккея, но надолго его не хватит. Мы считаем, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы. Нас ждёт ещё один результативный матч.

Ставка: обе команды забросят больше 1.5 шайбы за 1.70.