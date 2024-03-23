Анастасия Павлюченкова — Екатерина Александрова. Встреча будет короткой

24 марта Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова сыграют в третьем круге на турнире WTA-1000 в Майами. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты отдают предпочтение Анастасии: коэффициент на её победу составляет 1.53. Шансы Екатерины оценили коэффициентом 2.50.

Коэффициенты букмекеров на матч WTA-1000 в Майами Анастасия Павлюченкова — Екатерина Александрова 24 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч третьего круга WTA-1000 в Майами Анастасия Павлюченкова – Екатерина Александрова получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.62, а тотал меньше 20.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.15. Поставить на победу Анастасии со счётом 2:0 по сетам можно за 2.30.

Анализ и прогноз на матч WTA-1000 в Майами Анастасия Павлюченкова — Екатерина Александрова (24.03.2024)

В матче третьего круга турнира WTA-1000 в Майами Анастасия Павлюченкова будет играть с Екатериной Александровой. Встреча состоится на «Хард Рок Стэдиум» 24 марта и начнётся не ранее 18:00 мск. По очным матчам у россиянок равенство – по одной победе.

22-я ракетка мира давно не чувствовала вкус больших побед на турнирах. Последний раз она выигрывала в 2018 году турнир в Страсбурге. В 2022 году Анастасии пришлось приостановить карьеру из-за травмы, но возвращение получилось эпичным. Постепенно она преображается, прогрессирует, восстанавливает силы. Место, которое она занимает в рейтинге, — это большой скачок после простоя.

Например, в минувшем сезоне Павлюченкова добралась до четвертьфинала Уимблдона. Жаль, что дальше пройти не удалось. Россиянка потерпела поражение в матче с Каролиной Муховой – 5:7, 2:6. Открытый чемпионат Австралии в 2024 году прошёл для 22-й ракетки мира неудачно.

В первом круге она уверенно победила Донну Векич (6:4, 6:4), но уже в следующем проиграла Пауле Бадосе (2:6, 3:6). Несмотря на это, она продолжает медленными шагами подниматься в мировом рейтинге. В Линце и Дохе Анастасия добралась до полуфиналов. В первом случае она проиграла Елене Остапенко (2:6, 3:6), а во втором уступила талантливой Елене Рыбакиной (2:6, 4:6).

Во втором круге WTA-1000 в Майами Павлюченкова победила Шелби Роджерс (6:2, 6:1). Но ничего особенного в этом нет. Выигрывать матч у теннисистки, которая находятся за пределами 250-й строчки мирового рейтинга, было просто необходимо. Иначе не поняли бы болельщики. Да и сама Анастасия могла сильно расстроиться.

Екатерина Александрова собрала за свою карьеру не так много наград. Но последние два года она стабильно выигрывает хотя бы один турнир. В 2022-м она победила в Сеуле и Хертогенбосхе. В минувшем 2023 году вновь продемонстрировала высокий уровень мастерства на траве в Нидерландах. Она защитила титул. В финале WTA-250 в Хертогенбосхе 16-я ракетка мира обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову (4:6, 6:4, 7:6).

Что касается ТБШ, то в них Александровой пока не очень везёт. Особенно это продемонстрировал минувший сезон. Ни в одном из турниров «Большого шлема» россиянка не смогла пройти дальше четвёртого круга. Этот год не стал исключением. Екатерина здорово начала сезон, дошла до полуфинала WTA-500 в Аделаиде, но уступила Елене Остапенко (2:6, 6:7).

Болельщики рассчитывали, что на Открытом чемпионате Австралии она продемонстрирует отличный результат. Но они ошибались. В итоге Александрова выбыла уже в первом круге, потерпев поражение в матче с Лаурой Зигемунд (2:6, 6:3, 6:7). Зато в Линце Александрова добралась до финала, но уступила Елене Остапенко (2:6, 3:6).

Во втором круге в Майами 16-я ракетка мира победила Донну Векич со счётом 6:3, 6:4. Хорватка – непростая соперница. Победа россиянки была заслуженной. Теперь Александрова и Павлюченкова сыграют в очном матче.

Когда они встречались в минувшем сезоне в Токио, победила Анастасия – 6:2, 7:5. Мы считаем, что эта игра не получится упорной. Одна из россиянок выиграет в два сета. Но кто фаворит – пусть определятся сами. На этой стадии редко игры получаются конкурентными. Наша ставка – на тотал меньше 21.5 гейма за 1.98.

Прогноз и ставка на матч Анастасия Павлюченкова — Екатерина Александрова 24 марта 2024 года

Россиянки обязательно покажут красивый теннис, но вряд ли он будет очень конкурентным. Последние матчи они чаще заканчивали в два сета. Если у Анастасии или Екатерины игра задастся с самых первых геймов, то так и пойдёт дальше. Вряд ли соперницы захотят растягивать матч на три сета. Впереди долгий сезон. Хорошо бы избежать лишних травм и усталости. Мы считаем, что сыграет тотал меньше 21.5 гейма с коэффициентом 1.98.

Ставка: тотал меньше 21.5 гейма за 1.98.