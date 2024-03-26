«Питтсбург» — «Каролина». Кузнецов успешен, Малкин в отчаянии

У «пингвинов» мизерные шансы на выход в плей-офф. После встречи с «ураганами» их станет ещё меньше.

27 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Каролина». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Пингвинз» в основное время можно с коэффициентом 2.08. Успех «Харрикейнз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Питтсбург» — «Каролина» 27 марта 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Питтсбург» — «Каролина» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Каролина Харрикейнз» (27.03.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 27 марта 2024, среда. 02:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

До окончания регулярного чемпионата НХЛ осталось меньше месяца. Некоторые команды уже лишились возможности принять участие в Кубке Стэнли. У располагающегося на предпоследнем месте в турнирной таблице Столичного дивизиона «Питтсбурга» ещё теплится надежда на выход в плей-офф, но постепенно она угасает.

В последних 14 матчах «Питтсбург» победил только явных аутсайдеров — «Коламбус» (5:3) и «Сан-Хосе» (6:3), а также пребывающий на спаде «Детройт» (6:3). Ещё он дважды проиграл в овертайме. Во всех остальных случаях, несмотря на старания Сидни Кросби и Евгения Малкина, потерпел поражения в основное время.

В последнем матче с «Колорадо» (4:5 ОТ) Кросби отдал три результативные передачи и забросил одну шайбу. Тем самым он обошёл Уэйна Гретцки по количеству голов за один клуб НХЛ. На счету канадца 584 шайбы за «Пингвинз». Он делит пятое место по количеству сезонов с 70+ очками в лиге со Стивом Айзерманом и Джо Сакиком.

В 70 встречах Сидни набрал 73 (34+39) очка. У Малкина показатели немного поскромнее. Он набрал 53 (19+34) очка. Отметившись двумя голевыми передачами в матче с «Далласом» (2:4), Евгений обошёл Алекса Дельвеккио и вышел на чистое 37-е место по набранным очкам за карьеру в НХЛ (1282).

Сколько бы усилий не прикладывали многолетние лидеры «Питтсбурга», их трудов постоянно оказывается недостаточно. Кросби отметил, что каков бы не был наивысший уровень отчаяния, «Пингвинз» находятся именно там. Никакая мотивация и желание не помогают выправить ситуацию.

Для «Каролины», занимающей вторую строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона и претендующей на победу в регулярном чемпионате, «Питтсбург» видится удобным соперником. На последнем отрезке сезона у «Харрикейнз» возникают проблемы только во встречах с пребывающими на подъёме командами.

В последних 14 матчах подопечные Рода Бриндамора уступили только «Виннипегу» (3:5), «Рейнджерс» (0:1) и «Вашингтону» (6:7 Б). Недавно тренер получил в подспорье Евгения Кузнецова, обмененного у «Кэпиталз». У техничного нападающего был жуткий спад в карьере, но смена обстановки помогла ему перезагрузиться.

В последних семи встречах Кузнецов забросил две шайбы и отдал три ассиста. Результативностью порадовал Евгений в матчах с сильными соперниками — «Флоридой» (4:0), «Торонто» (5:4 Б), «Оттавой» (7:2) и «Айлендерс» (4:1). В других играх он не отметился голевыми действиями, но принёс немало пользы, а также показал красивый хоккей.

Помог Кузнецову освоиться в новой обстановке Дмитрий Орлов, вместе с котором он раньше выступал за «Вашингтон». В этом сезоне защитник принял участие в 72 встречах, в которых отдал 20 голевых пасов и забросил пять шайб. Россияне способны навести немало шуму в заключительной части регулярки и плей-офф.

Кузнецов и Орлов обладают богатым опытом и отменной техникой. Переживающему тяжёлые времена «Питтсбургу», который вот-вот лишится шансов на выход в плей-офф, они способны задать взбучку. Поставить на победу «Каролины» в предстоящем матче в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08.

Отчаяние может послужить толчком для «Питтсбурга». Домашние трибуны наверняка будут гнать его вперёд. Для победы в матче с равным по силе соперником этого было бы достаточно. Для избежания поражения по итогам 60 минут во встрече с «Харрикейнз» — точно не хватит. У команды из города Роли намного лучше отлажена система игры, чем у «пингвинов».

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Питтсбург» — «Каролина» 27 марта 2024 года

«Питтсбург» переживает страшный кризис. Клуб проигрывает практически всем, причём чаще всего в основное время. Если ему удастся навязать борьбу набравшей фантастический ход «Каролине» в таком состоянии — это будет чудо. «Харрикейнз» демонстрируют гораздо более собранный и качественный хоккей, нежели «пингвины». На наш взгляд, результат грядущего матча очевиден.

Ставка: победа «Каролины» в основное время за 2.08.