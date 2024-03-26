«Аризона» — «Коламбус». Марченко и Проворов доигрывают сезон

Без оглядки на ворота и результат. Это приносит большое количество шайб. Жаль, что не побед.

27 марта состоится матч НХЛ «Аризона» — «Коламбус». Начало – в 5:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Койотс» можно за 2.01, а шансы «Блю Джекетс» оценили коэффициентом 2.93. Ничья в основное время доступна за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Аризона» — «Коламбус» 27 марта 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Аризона» — «Коламбус» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.51, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ставки на победу «Койотс» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.66. Шансы «Блю Джекетс» выиграть матч оценили в 2.27.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Аризона Койотс» — «Коламбус Блю Джекетс» (27.03.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 27 марта 2024, среда. 05:00 МСК Аризона Койотс Глендейл Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

Подходит к завершению регулярный чемпионат НХЛ. К большому разочарованию поклонников «Коламбус Блю Джекетс» потерял шансы на выход в плей-офф и скоро отправится в отпуск. 27 марта клуб сыграет с «Аризоной» на «Маллетт-Арене». Арбитр введёт шайбу в 5:00 мск.

«Коламбус» провёл очередной слабый сезон, в котором решения руководства вызывали определённые вопросы к его компетентности. Чехарда с главными тренерами и скоропалительное назначение неопытного Паскаля Венсана оказались причиной невыразительной игры команды.

После 71 матча «Коламбус» занимает последнее место не только в Столичном дивизионе, но и во всей Восточной конференции. Если внимательно изучить ростер команды, такое положение клуба вызывает удивление, ведь «пиджаки» собрали качественный состав из молодых игроков, в котором ведущее место у российской тройки Марченко — Воронков — Чинахов.

Венсан получил в управление хороших игроков, но распорядился ими бездарно. Наставник «Блю Джекетс» слишком увлёкся ротацией, постоянно меняя сочетания звеньев. Говорить о стабильности и сыгранности в такой ситуации бессмысленно.

Тем не менее есть и некоторые положительные моменты, которые позволяют смотреть в будущее с определённым оптимизмом. Выбранный в четвёртом раунде драфта Дмитрий Воронков оказался настоящей находкой для «пиджаков». Если его будут правильно использовать, предоставлять достаточно времени на льду, то россиянин вполне способен стать лидером.

В своём первом сезоне НХЛ новичок уже набрал 31 очко по системе «гол+пас», забросив 17 шайб. Воронкову в какой-то мере повезло, поскольку в команде есть соотечественники, которые помогли в адаптации. Хотя в целом «Коламбус» подписал много молодых игроков, и из них вполне можно построить сильный клуб.

Нужно отметить Ивана Проворова, проводящего сильный сезон и ставшего лидером обороны. Россиянин — единственный из защитников клуба, кто отыграл все матчи без пропуска и, кроме того, набрал 29 очков по системе «гол+пас». Он регулярно появляется при розыгрыше большинства, поскольку обладает сильным броском и умеет отдать обостряющий пас.

«Аризона» показывает примерно на такой же уровень игры, как и «Коламбус». «Койотс» провели столько же матчей и набрали всего на пять очков больше соперника (73). Проблемы у команды есть во всех линиях: позиционное нападение плохо создаёт моменты, а в обороне регулярно возникают провалы после грубых ошибок.

Главный тренер Андре Туринья — перспективный специалист, который возглавляет «Аризону» с 2021 года. Построить сильную команду у него пока не получается, поскольку состав довольно средний по меркам лиги. Наставник делает акцент на обороне, но результат неудовлетворительный. Судя по всему, четвёртый сезон подряд «Койотс» пролетают мимо плей-офф.

«Коламбус» в последних встречах играет в атакующем стиле, словно команда решила громко хлопнуть дверью перед окончанием сезона. Силы экономить уже не нужно, и стоит ждать результативной встречи. Марченко и Воронков в хорошей форме, поэтому предлагаем рассмотреть ставку на тотал больше 6.5 шайбы за 2.10.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Аризона» — «Коламбус» 27 марта 2024 года

«Коламбус» и «Аризона» завершают сезон без особого давления из-за результата, поэтому играют ярко. «Блю Джекетс» много атакуют, стараются контролировать шайбу, но в обороне открывают свободные зоны, чем способен воспользоваться соперник. Предполагаем, что команды порадуют зрителей не менее чем семью заброшенными шайбами.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.10.