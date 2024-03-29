«Авангард» – «Локомотив», седьмой матч. «Ястребы» сломали систему железнодорожников

30 марта состоится седьмой матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Авангард» – «Локомотив». Начало игры — в 13:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу ярославцев можно с коэффициентом 2.40. Шансы омичей оценили в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Авангард» – «Локомотив» 30 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Авангард» – «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.95, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.85. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.95. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.80.

Анализ и прогноз на седьмой матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Авангард» – «Локомотив» (30.03.2024)

30 марта станет известен как минимум ещё один участник полуфинала Кубка Гагарина. Вероятность того, что все команды Западной конференции отсеются стала ещё выше. В седьмом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ «Авангард» на «Джи-Драйв-Арене» будет принимать «Локомотив». Начало игры – 13:30 мск. Счёт в серии – 3-3.

Омичи могут стать авторами потрясающего камбэка. Их преображение связано с изменениями в тренерском штабе. Михаил Кравец не справился со своими задачами и обязанностями. С ним «ястребы» преодолели 1/8 финала плей-офф, победив «Ладу». Причём сделать это было просто. Но с учётом отсутствия опыта у команды из Тольятти, всерьёз относиться к такому результату не следует.

Постоянная погоня за голами, открытые зоны в обороне, отсутствие тактики на неудобных соперников – это привело к тому, что «Авангард» проиграл два матча «Локомотиву» подряд. Железнодорожники давно зарекомендовали себя как очень мастеровитого и умного соперника. Игорь Никитин привил команде системный хоккей.

Ярославцы пользуются контратаками, ошибками своих соперников для достижения цели. А таковых у омичей было достаточно. Если первый матч «Локомотив» выиграл в овертайме (2:1 ОТ), то во втором установил тотальное преимущество над «ястребами» и победил их с крупным счётом 7:0. Собственно это и привело к увольнению Михаила Кравца. Вовремя руководство спохватилось. Времени на поиски нового наставника не было, поэтому управление клубом принял тренер вратарей Сергей Звягин.

Уже в третьей встрече игра омичей сильно преобразилась. Они стали действовать организованней, научились терпеть, пользоваться предоставленными моментами и не только. Они поставили в неудобное положение Игоря Никитина. Менять игру или стратегию команды, которая работает системно – как минимум не к месту. Подопечные Звягина выиграли в овертайме (2:1 ОТ).

В следующей встрече «Локомотив» вновь перехватил инициативу. Но это не столько его заслуга, сколько время, которое «Авангард» тратил на перестройку и принятие новых установок. Железнодорожники победили в четвёртом матче со счётом 3:1, зарядившись энергией в третьем периоде.

Дальше – ещё лучше. «Ястребы» вошли во вкус, поняли, чего хочет от них Звягин. У омичей стало получаться показывать как доминирующий хоккей, так и терпеть. Это помогло выиграть при своих трибунах со счётом 4:2. Но «Локомотив» предвкушал, что вернувшись на свою арену, сможет уверенно завершить серию. Как бы не так!

В пятом матче серии «Авангард» включил максимальные скорости на льду, прессинговал ярославцев, перекрывал все подходы и выходы к воротам, не позволял лезть на пятак. Во второй половине игры у «Локомотива» не получалось ничего в нападении. Его просто задавили. Таким образом, «ястребы» сравняли счёт в серии, выиграв на выезде – 3:2.

На домашнем льду «Джи-Драйв-Арены» у подопечных Звягина потрясающая поддержка. Особенно сейчас, после такого эмоционального возвращения. Причём это не просто выжатые победы – это доминирование на льду. Железнодорожники перестали понимать, как играть с соперником, который перестроился на новую схему. Всё что они делали в атаке во второй половине шестой встречи, разбивалось о защиту «ястребов».

Психологическое преимущество тоже будет на стороне омичей. Они в более выгодном положении. Всё ведёт к тому, что «Авангард» выиграет и пройдёт в полуфинал. Коэффициент на победу омичей в основное время – 2.80.

Прогноз и ставки на матч «Авангард» – «Локомотив» 30 марта 2024 года

Омичи переломили ход серии. Причём с таким треском, что системная игра «Локомотива» даёт сбой и рушится. «Ястребы» уверенно доминируют в нападении, подключают большие скорости, перекрывают и останавливают любые попытки железнодорожников приблизиться к воротам. Даже в меньшинстве у подопечных Звягина получается обходиться без опасных моментов на пятачке. Мы считаем, что психологически ярославцы надломлены, а домашние трибуны добавят энергии и мотивации «Авангарду», который одержит победу.

Ставка: победа «Авангарда» за 2.80.