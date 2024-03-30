«Вашингтон» — «Бостон». Овечкин дотянет «кэпс» до плей-офф

31 марта состоится матч НХЛ «Вашингтон» — «Бостон». Начало – в 2:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Брюинз» можно за 2.02, а шансы «Кэпиталз» оценили коэффициентом 2.93. Ничья в основное время доступна за 4.55.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Бостон» 31 марта 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Вашингтон» — «Бостон» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.64, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.28. Ставки на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов принимают за 2.26. Шансы «Брюинз» выиграть матч оценили в 1.66.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» (31.03.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 31 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Бостон Брюинз Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

31 марта в регулярном чемпионате НХЛ запланировано много матчей. В одном из них «Вашингтон Кэпиталз» будет принимать «Бостон Брюинз» на «Кэпитал Уан-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 2:00 мск.

«Столичные» выкладывают в борьбе за уайлд-кард последние козыри. Команда в отличной физической форме, по скорости и силовой борьбе практически не уступает соперникам. По самоотдаче нет претензий, поэтому с равными по классу «Вашингтон» имеет преимущество. Недавно «Кэпиталз» победили «Каролину» (7:6 Б), «Виннипег» (3:0) и «Детройт» (4:3 ОТ).

Но стоило «Вашингтону» столкнуться с клубом более организованным и обладающим налаженным нападением, как сразу возникли проблемы. Яркий пример — это два матча с «Торонто» (3:7 и 1:5). «Мэйпл Лифс» за счёт класса проходили плотную оборону «Кэпиталз», создали много моментов, а защита просто не успевала за сменяющимися комбинациями соперника.

Не помог «столичным» Александр Овечкин. Он самоотверженно боролся, но «Мэйпл Лифс» оказались на высоком уровне взаимодействия. Россиянин мощным силовым приёмом снёс игрока «Торонто» с ног, но, кроме морального удовлетворения, ничего не получил, и завести партнёров, чтобы перехватить инициативу, ему не удалось.

В принципе, «столичные» предпочитают играть от обороны, самоотверженно блокируют броски и контратакуют. На решающем отрезке сезона главный тренер Спенсер Карбери подтянул команде реализацию большинства (20,9%), и это стало приносить пользу.

У «Кэпиталз» хорошие шансы удержать четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. Даже есть вариант, при котором они могут обойти «Филадельфию» и выйти на третью строчку. Дело в том, что у «Флайерз» 82 очка, а у «Вашингтона» всего на одно очко меньше, но есть ещё две игры в запасе. Поэтому ключевой становится домашняя встреча с «Бостоном».

В свою очередь, «Брюинз» уже гарантировали себе участие в плей-офф, и, весьма вероятно, тренерский штаб будет целенаправленно готовиться к розыгрышу Кубка Стэнли. Но вряд ли «мишки» откажутся от борьбы за Президентский кубок.

Хотя «Бостону» стоило бы выучить урок минувшего сезона. Он набрал больше всех очков в НХЛ, установил рекорд, но вылетел из плей-офф в первом же раунде от «Флориды». Главный тренер Джим Монтгомери должен уделить внимание обороне и силовому хоккею, который важен в борьбе за Кубок Стэнли.

«Бостон» проиграл три последних матча из четырёх. Незаметно, чтобы команда выкладывалась по максимуму, а значит, у «Кэпиталз» есть шанс. «Столичным» важно плотно защищаться и использовать свои сильные стороны: контратаки и самоотдачу. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку на победу «Вашингтона» с учётом ОТ и буллитов за 2.26.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Бостон» 31 марта 2024 года

«Вашингтон» хорошо играет от обороны. Команда Карбери предпочитает не рисковать, а выжидать ошибку соперника. Хотя общий уровень мастерства у «Бостона» несколько выше, ситуация складывается в пользу «Кэпиталз». Они стабильнее на этом отрезке. Кроме того, в этом сезоне «столичные» выиграли у «мишек» со счётом 3:0, поэтому мы предполагаем, что и в этом матче они победят. Возможно, это произойдёт в овертайме или по итогу серии буллитов.

Ставка: итоговая победа «Вашингтона» за 2.26.