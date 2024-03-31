«Болонья» — «Салернитана». Тьяго Мотта идёт за Лигой чемпионов

Красно-синие держатся в топ-4. Оставшаяся часть сезона будет непростой, но для тренера не существует непреодолимых преград.

1 апреля состоится матч 30-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Салернитана». Начало игры — в 13:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-синих можно с коэффициентом 1.29. Успех тёмно-красных оценён экспертами в 13.0. Ставки на ничью принимаются за 5.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Болонья» — «Салернитана» 1 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Болонья» — «Салернитана» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен с коэффициентом 2.15. Поставить на «обе забьют» можно за 2.40.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Салернитана» (01.04.2024)

После небольшой международной паузы возвращаемся на внутренние арены. На 1 апреля запланированы четыре матча 30-го тура Серии А. В самом раннем из них на стадионе «Ренато Далль'Ара» местная «Болонья» примет «Салернитану». Стартовый свисток прозвучит в 13:30 мск.

«Болонья» рушит стереотипы. После замечательно проведённой первой половины сезона вместо спада её настиг подъём. В последних восьми турах в чемпионате Италии подопечные бывшего легендарного футболиста Тьяго Мотты потеряли очки только во встрече с лидирующим «Интером» (0:1).

Особенно выделяется то, как красно-синие убедительно обыграли «Фиорентину» (2:0), «Лацио» (2:1) и набравшую отличный ход «Аталанту» (2:1). Они твёрдо закрепились на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А. Отрыв от догоняющей «Ромы» составляет три очка, а отставание от пребывающего на спаде «Ювентуса» — пять очков.

Прекрасная надёжность в обороне, отличная сыгранность и взаимопонимание, всегда на высоком уровне мотивация и постоянное желание побеждать! Всё это хорошо охарактеризовывает построенную Тьяго Моттой команду. Несмотря на очень ограниченные ресурсы, она регулярно демонстрирует отменный футбол и набирает очки.

У Мотты талант. Чего стоит только то, что красно-синие выбили из Кубка Италии «Интер» (2:1 ДВ), а также на выезде сыграли с ним вничью во встрече 8-го тура Серии А — 2:2. Это многое говорит об отлаженной 41-летним специалистом структуре. Его подопечные не признают авторитетов и без особого труда обыгрывают соперников разного класса.

На что может претендовать проводящая один из худших сезонов «Салернитана» в матче с таким сильным клубом? Тёмно-красные занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание от располагающегося на спасительной 17-й строчке «Эмполи» составляет целых 11 очков.

Небольшой прогресс в игре «морских коньков» появился при Филиппо Индзаги, но бывший легендарный футболист «Милана» не сумел настроить команду на получение необходимых результатов. После поражения в матче 24-го тура первенства с «Эмполи» (1:3) он был отправлен в отставку.

Новым главным тренером «Салернитаны» стал Фабио Ливерани, но ненадолго. Под его руководством клуб провёл пять матчей, в которых проиграл «Интеру» (0:4), «Монце» (0:2), сыграл вничью с «Удинезе» (1:1), а также уступил «Кальяри» (2:4) и «Лечче» (0:1), который таким образом прервал пятиматчевую безвыигрышную серию.

На его место 19 марта пришёл Стефано Колантуоно. Дела «Салернитаны» просто ужасны. Она показывает невнятную игру и много пропускает даже в матчах с равными по силе командами. Видимо, тёмно-красные уже смирились с тем, что по итогам сезона отправятся во второй по значимости дивизион страны. Шансы избежать вылета остались только на бумаге. Да и как проявит себя новый тренер — загадка.

Поставить на победу «Болоньи» с форой (-1.5) можно с коэффициентом 1.87. В 29 встречах в Серии А «морские коньки» забили только 23 мяча — меньше лишь у «Эмполи», а пропустили 59. Претендовать при таких показателях даже хотя бы на ничью на выезде с «Болоньей» просто невозможно.

Лучше подопечных Тьяго Мотты дома в первенстве выступает только «Интер». Они выиграли 11 из 15 матчей и два раза сыграли вничью. За этот отрезок времени красно-синие забили 26 голов, а пропустили восемь. Грядущий матч — прекрасная возможность упрочить позиции в турнирной таблице. Никаких проблем возникнуть не должно.

По информации СМИ, Мотта может остаться в «Болонье» на следующий сезон в том случае, если команда получит путёвку в Лигу чемпионов. На финишной прямой в соперниках будет много команд из верхней части турнирной таблицы. Оступиться в грядущем матче нельзя.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Болонья» — «Салернитана» 1 апреля 2024 года

«Болонья» будет мотивирована поддержкой родных трибун и желанием выйти в Лигу чемпионов. Она и не думает сбавлять обороты. Международная пауза может пойти «Салернитане» на пользу, но, скорее всего, будет наоборот. «Морские коньки» совсем потеряли себя после увольнения Индзаги, а новый тренер не внушает доверия. Как минимум пока. Их ждут очередное поражение и много пропущенных мячей.

Ставка: победа «Болоньи» с форой (-1.5) за 1.87.