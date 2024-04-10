«Астон Вилла» — «Лилль». Перед Унаи Эмери возникнет преграда

Четырёхкратный победитель Лиги Европы столкнётся с трудностями в Лиге конференций. Соперник не из робких.

11 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги конференций «Астон Вилла» — «Лилль». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «львов» можно с коэффициентом 1.64. Успех «догов» оценён в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Астон Вилла» — «Лилль» 11 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Астон Вилла» — «Лилль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций «Астон Вилла» — «Лилль» (11.04.2024)

Лига чемпионов и Лига Европы вовсю радуют болельщиков, но не стоит забывать о третьем еврокубковом турнире. 11 апреля состоятся четыре первых встречи 1/4 финала Лиги конференций. В одной из них на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме местная «Астон Вилла» примет «Лилль». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Благодаря трудолюбию Унаи Эмери «Астон Вилла» трансформировалась из середняка в одного из претендентов на выход в Лигу чемпионов. Испанский специалист улучшил в игре «львов» такие компоненты, как работу с мячом, видение поля, понимание партнёров по команде, а также сплочённость.

Заметно улучшилось владение мячом, а ещё увеличилось количество создаваемых командой моментов и, как следствие, результативность. В 32 встречах в чемпионате Англии она забила 66 мячей — больше только у борющихся за чемпионство «Арсенала», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

18 голов записал на свой счёт Олли Уоткинс. Он возглавляет список лучших игроков АПЛ по системе «гол+пас». В 31 встрече в первенстве 28-летний нападающий забил 18 мячей и отдал 10 результативных передач.

Большую часть голов, а именно 40, «Астон Вилла» забила дома. Поддержка родных трибун сильно влияет на подопечных Унаи Эмери. Некоторое время они были лучшей командой Англии по статистике выступлений на своём поле.

На фоне преимуществ может показаться, что найти недостатки в игре «Астон Виллы» трудно. Это не так. Ей очень сильно не хватает крепости в обороне. По этой причине в последних двух турах в АПЛ бирмингемцы уступили «Манчестер Сити» (1:4) и сыграли вничью с «Брентфордом» (3:3). В результате они спустились на пятую строчку в турнирной таблице первенства. В 32 встречах в АПЛ «львы» пропустили 49 мячей.

Для «Лилля» этот негативный момент игры «львов» является реальным шансом выйти в полуфинал Лиги Европы. Результативность у подопечных Паулу Фонсеки ниже, чем у бирмингемцев, но это ещё ни о чём не говорит.

«Доги» создают в каждом матче большое количество моментов, но их частенько подводит завершение. То, как они идут в атаку, заслуживает отдельного внимания. Фонсека классно прокачал созидание своих подопечных. Чаще всего они доходят до ворот соперников без каких-либо проблем, разрезая точными и своевременными передачами.

Не хватает точности и техники удара. Постепенно Фонсека улучшит и этот момент. В последних пяти турах в чемпионате Франции его подопечные потеряли очки только во встречах с «Ренном» (2:2) и занимающим вторую строчку в турнирной таблице первенства «Брестом» (1:1).

В обоих случаях «Лилль» смотрелся предпочтительнее соперников. Он чаще владел инициативой и опаснее атаковал. В других матчах он победил «Реймс» (1:0), «Ланс» (2:1) и «Марсель» (3:1). Клубу из одноимённого города вполне по силам навязать борьбу «Астон Вилле».

Заключить пари на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Унаи Эмери обладает богатым опытом выступлений на международной арене. Экс-тренер «Спартака» целых четыре раза поднимал над головой кубок Лиги Европы.

К грядущей встрече бирмингемцы полноправно подходят в качестве фаворитов. Испанский тренер подберёт слова, чтобы наилучшим образом их мотивировать. Тем не менее проблем «львам» не избежать. Соперник очень серьёзный. Списывать его со счетов не стоит ни в коем случае.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Астон Вилла» — «Лилль» 11 апреля 2024 года

У обеих команд очень классно поставлена игра в нападении, а также наблюдается крен в атаку. Их стили схожи, но по-своему уникальны. У «Астон Виллы» с завершением дела обстоят гораздо лучше, но и пропускает она почаще, чем «Лилль». Вполне вероятно, в грядущем матче будет голевой праздник.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.20.