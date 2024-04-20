«Фулхэм» — «Ливерпуль». Чемпионство в АПЛ — последний шанс Клоппа и Салаха

21 апреля состоится матч АПЛ «Фулхэм» — «Ливерпуль». Начало игры — в 18:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.55. Шансы «дачников» оценили в 5.64. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч «Фулхэм» — «Ливерпуль» 21 апреля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Фулхэм» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.85. Если забьют «красные», сыграет коэффициент 1.42. Гол «красных» доступен с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.

Анализ и прогноз на матч 34-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Ливерпуль» (21.04.2024)

Гонка за чемпионством в АПЛ в самом разгаре. Есть три основных претендента на титул. Кто из них добьётся желаемого – загадка. В одном из матчей 34-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» будет принимать «Ливерпуль» на стадионе «Крэйвен Коттедж». Начало игры – не ранее 18:30 мск.

По факту «дачники» уже решили свои задачи и могут просто доигрывать оставшуюся часть сезона. Они находятся в середине турнирной таблицы чемпионата Англии – на 12-й строчке. Команде не грозит зона вылета, но и не светит борьба за путёвки в еврокубки. Несмотря на отсутствие большой мотивации на оставшуюся часть сезона, «Фулхэм» выглядит вполне неплохо.

Более того, подопечные Марку Силвы как будто набрались сил. Они закончили ряд матчей уверенными победами. В последних 10 встречах «дачники» победили такие клубы, как «Брайтон» (3:0), «Манчестер Юнайтед» (2:1), «Тоттенхэм» (3:0) и «Вест Хэм» (2:0). Итого на этом отрезке лондонцы выиграли два дерби. Причём весьма комфортно.

У «Ливерпуля» теперь полно времени, чтобы сконцентрироваться на чемпионской гонке. Дело в том, что «красные» проиграли «Аталанте» по сумме двух матчей в 1/4 финала Лиги Европы – 0:3, 1:0. В результате команда Юргена Клоппа покинула турнир и бросит все силы на то, чтобы обойти «Арсенал» и «Манчестер Сити» в таблице английской Премьер-лиги.

С «канонирами» у «Ливерпуля» одинаковое количество очков – 71. Отставание от лидирующих «горожан» составляет два очка. Одна победа мерсисайдцев и поражение подопечных Гвардиолы могут кардинально поменять ситуацию. Тот факт, что «красные» уступили «Аталанте», не умещается в голове. Видимо, они просто переоценили свои силы.

Хотя нельзя упускать из внимания тот факт, что «красные» стали менее надёжно играть в обороне. Они пропускали в каждом из пяти последних матчей в АПЛ. Ответить голом со своей стороны не могли только во встрече с «Кристал Пэлас», закончившейся поражением со счётом 0:1.

В конце сезона Юрген Клопп покинет команду. Он заявил об этом заблаговременно. Были подозрения, что и Салах захочет уйти из «Ливерпуля» вслед за немецким специалистом. Последняя информация намекает, что этого события не избежать. Судя по слухам, Мохамед может получить выгодное предложение от «Аль-Иттихада». Возможно, оно уже есть.

Роль египетского нападающего в составе «красных» неоценима. Если Салах и Клопп покинут команду летом, то они наверняка хотели бы сделать это красиво. Как ни странно, всё зависит от этих двух людей. Они ещё могут помочь «красным» добыть победу в чемпионате Англии. Нужно лишь собраться с силами и обрести стабильность.

Матч с «Фулхэмом» не будет лёгкой прогулкой для мерсисайдцев. «Дачники» в последних встречах доказали, что они способны удивлять и обыгрывать очень сильных соперников. Подопечные Марку Силвы не испытывают давления и спокойно доигрывают сезон. Поэтому они так опасны для лидеров, которые их недооценивают.

«Ливерпуль» должен прибавлять. Важно, что он может это сделать. Только из-за нестабильных последних результатов тяжело верится в уверенные победы «красных». Наиболее правильной выглядит ставка на «обе забьют» и подопечные Юргена Клоппа не проиграют с коэффициентом 1.83.

Прогноз и ставки на матч «Фулхэм» — «Ливерпуль» 21 апреля 2024 года

«Дачники» пользуются случаем и наводят страх на соперников, считающихся уровнем выше. «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» уже прочувствовали всю мощь подопечных Марку Силвы на себе. «Ливерпуль», конечно, более мотивирован. Всё-таки на кону чемпионство в АПЛ. Если бы не последние неудачи «красных», то можно было бы довериться им полностью. Но мы предлагаем поставить на «обе забьют» и «Ливерпуль» не проиграет. Всё-таки пропускают мерсисайдцы почти регулярно.

Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и обе забьют за 1.83.