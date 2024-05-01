«Ростов» — «Балтика». Карпин и Игнашевич преобразили команды

2 мая состоится матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Ростов» — «Балтика». Начало – в 19:15 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех калининградцев оценивается в 3.60. На ничью дают коэффициент 3.56.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Ростов» — «Балтика» 2 мая 2024 года

Букмекеры предполагают, что игра «Ростов» — «Балтика» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен за 1.44. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Ростов» — «Балтика» (02.05.2024)

Игра 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Ростов» — «Балтика» пройдёт 2 мая на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток раздастся в 19:15 мск.

«Ростов» в весенней части сезона преобразился. Команда быстро исправила положение в турнирной таблице РПЛ, одержав ряд важных побед. Главный тренер Валерий Карпин пересмотрел схему, умело использовав новичков, которые присоединились к жёлто-синим в зимнее трансферное окно.

Прежде всего стоит отметить нападающего Роналдо и защитника Умара Сако. Бразильский нападающий забивал в каждом из четырёх последних матчей РПЛ. Он стал автором победного гола в выездной встрече с «Уралом» (1:0) и спас ростовчан от поражения в игре с «Оренбургом».

В весенней части сезона «Ростов» провёл в Кубке России три встречи. Подопечные Валерия Карпина уступили ЦСКА (0:2) и спустились в Путь регионов. В нижней сетке они прошли «Химки» (0:0 (7:6 пен.)) и «Урал» (3:1). Поскольку жёлто-синие не участвуют в гонке за титулом РПЛ, на игру с «Балтикой» у них будет максимальный настрой.

В свою очередь, калининградцы ведут изматывающую борьбу за сохранение прописки в РПЛ. В нижней части турнирной таблицы наблюдается необычайная плотность, поэтому остаются вполне рабочие шансы у «Балтики» выполнить задачу на сезон.

В весенней части сезона «Балтика» прибавила практически во всех компонентах, и это позволило одержать ряд ярких побед. В том числе подопечные Игнашевича с крупным счётом 7:1 выиграли у «Ахмата» и победили ЦСКА (3:1). Улучшение результатов повысило уровень доверия к главному тренеру. Наставник калининградцев в большинстве матчей предпочитает надёжную оборонительную схему.

Жёлто-синие в весенней части сезона играют отлично, и только разгром в матче со «Спартаком» (1:5) несколько портит общую картину. Дома подопечные Валерия Карпина стараются захватить инициативу с первых минут, диктовать темп и давить на оборону соперника. Тем не менее «Балтика» опасна в контратаках, и мы предлагаем рассмотреть вариант ставки на то, что «обе забьют», за 1.80.

Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Ростов» — «Балтика» 2 мая 2024 года

«Ростов» хорошо проводит весенний отрезок сезона. Команда создаёт много моментов. Разве что часто не хватает крепости в обороне. «Балтике» предстоит сосредоточить усилия на сохранении прописки в РПЛ, но на столь ответственный матч калининградцы наверняка выставят лучших. Контратаки у них довольно опасные, поэтому мы предполагаем, что каждая из команд забьёт.

Ставка: обе забьют за 1.80.