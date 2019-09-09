Россия — Казахстан: где смотреть трансляцию, по какому каналу и когда начало

Сегодня, 9 сентября, сборная России по футболу в Калининграде в рамках квалификации Евро-2020 сыграет с командой Казахстана. Это встреча группы I, она начнётся в 21:45 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на Первом канале и на канале «Матч Премьер».
Прогноз «Чемпионата»: победа Казахстана по жёлтым карточкам за 1.9.
«За коэффициент 1.9 рискнём заиграть победу Казахстана по жёлтым карточкам. Если вспомнить предыдущее сражение России с «ястребами», то в нём наши соперники получили четыре предупреждения, ответом на которые стал лишь один «горчичник» Черышева. Серьёзных предпосылок для изменения картины не наблюдается.
Территориальным преимуществом должны владеть хозяева, а Казахстану придётся больше бегать без мяча и чаще нарушать правила. Учитывая перевес сборной России в техническом оснащении и нацеленность наших парней на скоростные прорывы, некоторые из фолов гостей обязательно приведут к «горчичникам».
Также читайте прогнозы на матч комментаторов Константина Генича и Дениса Казанского.
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