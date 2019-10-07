Эксперты оценили шансы на увольнение Гончаренко из ЦСКА

В 12-м туре Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА крупно уступил в домашнем матче «Ростову» — 1:3. На фоне второго подряд домашнего поражения «армейцев» букмекеры обновили линию на увольнение Виктора Гончаренко с поста наставника клуба в ходе сезона-2019/20.
Вероятность того, что белорусский специалист покинет свой нынешний пост в ходе текущего сезона, оценивается коэффициентом 7.8 (10%). На то, что Гончаренко доработает сезон-2019/20 в ЦСКА, можно поставить с коэффициентом 1.05 (93%).
Напомним, в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА идёт на пятом месте, на одно очко отставая от лидирующего квартета: «Локомотив», «Ростов», «Краснодар» и «Зенит».
В Лиге Европы у московского клуба дела обстоят хуже: по итогам двух туров ЦСКА не набрал ни одного очка, забив лишь один гол. В графе «Пропущенные мячи» у «армейцев» значится цифра 7.
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 7 октября 2019
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 6 октября 2019
-
20:40
-
20:00
-
19:20
-
18:40
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00