Эксперты оценили шансы на увольнение Гончаренко из ЦСКА

В 12-м туре Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА крупно уступил в домашнем матче «Ростову» — 1:3. На фоне второго подряд домашнего поражения «армейцев» букмекеры обновили линию на увольнение Виктора Гончаренко с поста наставника клуба в ходе сезона-2019/20.



Вероятность того, что белорусский специалист покинет свой нынешний пост в ходе текущего сезона, оценивается коэффициентом 7.8 (10%). На то, что Гончаренко доработает сезон-2019/20 в ЦСКА, можно поставить с коэффициентом 1.05 (93%).



Напомним, в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА идёт на пятом месте, на одно очко отставая от лидирующего квартета: «Локомотив», «Ростов», «Краснодар» и «Зенит».



В Лиге Европы у московского клуба дела обстоят хуже: по итогам двух туров ЦСКА не набрал ни одного очка, забив лишь один гол. В графе «Пропущенные мячи» у «армейцев» значится цифра 7.



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