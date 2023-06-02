«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт»: во сколько играют, кто фаворит финала Кубка Германии, прогнозы

3 июня состоится финал Кубка Германии «Лейпциг» – «Айнтрахт». Начало – в 21:00 мск.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «быков» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.78. Успех франкфуртцев оценивается в 4.65. На ничью дают коэффициент 4.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают, что матч «Лейпциг» – «Айнтрахт» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63.

Кубок Германии. Финал Кубок Германии. Финал 03 июня 2023, суббота. 21:00 МСК РБ Лейпциг Лейпциг Не начался Айнтрахт Ф Франкфурт-на-Майне Кто победит в основное время? П1 X П2

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