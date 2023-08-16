«Манчестер Сити» — «Севилья»: прогноз Артура Петросьяна на игру Суперкубка Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Суперкубка УЕФА «Манчестер Сити» — «Севилья».

Ставка: «Манчестер Сити» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.70.

«Сити» особо не удивил в матче с «Бёрнли», сыграв, в принципе, как мы и ожидали, достаточно экономно. Не особо много команда Гвардиолы создавала впереди, но мастерски реализовывала всё, что имела. Я бы не сказал, что энергозатратно команда сыграла. В общем, всё как обычно, всё так, как было вторую часть прошлого сезона. «Бернли» моментами перехватывал инициативу, можно даже сказать, контролировал игру. Но организация игры «Сити» без мяча была на достаточно хорошем уровне, что, в общем-то, не позволило «Бёрнли» свои моменты реализовать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я не думаю, что «Севилья» будет способна владеть здесь инициативой, по характеру команда более закрытая, более контратакующая, чем «Бёрнли» и «Арсенал». Мендилибар, когда пришёл, в первую очередь стал налаживать организацию, что повлияло в том числе и на результативность матчей андалусийцев. Практически не было голевых феерий в матчах с участием «Севильи», ну разве что игра, наверное, с «Манчестер Юнайтед» приходит на ум. «Севилья» будет играть от соперника и периодически выбегать в контратаки. Думаю, что это как-то повлияет на количество угловых, которые в этом матче будут поданы.

Понятно, что «Сити» будет больше атаковать, но не факт, что на очень больших скоростях, будет бить и проходить по флангам. «Севилья» в контратаках часто задействует фланги. Мне кажется, что шансы на угловые у «Севильи» будут периодически возникать, особенно после перерыва, когда «Сити» уже будет вести в счёте.

Думаю, что за час игры гол, может, два, «Сити» забьёт и будет играть в свой привычный, любимый футбол, пытаться контролировать игру и не особо напрягаться при этом. И тут будут шансы у «Севильи» тоже подавать корнеры. В общем, мне кажется, на угловые стоит здесь внимание обратить — тотал больше 9.5. Плюс понравился вариант «Севилья» с форой (+1,5) углового во втором тайме».

Что касается исхода, то оптимальный вариант здесь такой – «Сити» не проиграет при тотале меньше 3.5. Не думаю, что игра будет очень уж интересной, особенно учитывая жару, «Сити» в очередной раз добьётся успеха на классе», — сказал Петросьян.

Экспресс с коэффициентом 9.70.

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