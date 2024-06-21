Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча Словакия — Украина

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21 июня в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене» состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Словакия — Украина. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Аналитики отдают предпочтение подопечным Сергея Реброва: поставить на победу украинцев можно с коэффициентом 2.10. Это около 44% вероятности.

Победа команды Словакии оценивается в 3.95 (25%). На ничью дают коэффициент 3.46 (31%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.89.

Наиболее вероятный исход встречи — ничья 1:1 (5.80). На победу сборной Украины со счётом 1:0 выставлен коэффициент 6.50.

Ставки на победу украинцев 2:0 принимаются за 8.80, а на нулевую ничью — за 9.00. Заключить пари на победу Словакии со счётом 1:0 можно за 9.50.