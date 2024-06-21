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Польша — Австрия: букмекеры предсказали точный счёт матча Евро-2024

Польша — Австрия: букмекеры предсказали точный счёт матча Евро-2024
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21 июня на арене «Олимпиаштадион» в Берлине состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Польша — Австрия. Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами подопечных Ральфа Рангника: поставить на победу австрийцев можно с коэффициентом 2.20. Это примерно 47% вероятности.

Успех сборной Польши оценён в 3.66 (26%). Ставки на ничью принимаются за 3.54 (27%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.68.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (6.00). Ставки на победу Австрии со счётом 1:0 принимаются с коэффициентом 7.50.

Заключить пари на 2:1 в пользу Австрии можно за 8.90, а на победу Австрии 2:0 — за 9.80. На точный счёт 1:0 в пользу Польши выставлен коэффициент 9.90.

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