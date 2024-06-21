Нидерланды — Франция: эксперты назвали самый вероятный счёт матча Евро-2024

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21 июня на стадионе «Ред Булл-Арена» в Лейпциге состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Нидерланды — Франция. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Букмекеры считают, что шансы подопечных Дидье Дешама выше: поставить на победу французов можно с коэффициентом 2.23. Это примерно 43% вероятности.

Победа сборной Нидерландов оценена в 3.35 (29%). Ставки на ничью принимаются за 3.52 (28%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.76.

Ставки на ничью 1:1 принимаются с коэффициентом 6.00. Победа Франции со счётом 1:0 идёт за 7.40.

На 2:1 в пользу французов дают 8.90, а на победу сборной Нидерландов со счётом 1:0 — 9.70. Заключить пари на победу Франции 2:0 предлагается за 10.0.