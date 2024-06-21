Нидерланды — Франция: прогноз на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды — Франция.

Ставка: победа Франции за 2.30.

В матче 1-го тура группового этапа Нидерланды победили Польшу (2:1). «Оранжевым» повезло. Они сравняли счёт благодаря удачному рикошету, а вырвали победу в концовке. Если бы Роберт Левандовски не пропустил встречу из-за травмы, результат вполне мог быть другим.

На групповом этапе квалификации на Евро-2024 нидерландцы дважды проиграли Франции (0:4 и 1:2). Сложилось впечатление, что встретились сборные не одного уровня. Даже дома «оранжевые» уступили «трёхцветным» по всем показателям.

В обеих встречах результат сделал Килиан Мбаппе. Он оформил два дубля, а также отметился результативной передачей. Матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией (1:0) стал для капитана «синих» настоящим кошмаром. Во втором тайме Мбаппе упустил шикарную возможность забить после выхода один на один, а затем ещё и сломал нос, врезавшись в защитника Австрии.

Потеря очень болезненная, но у Дешама в подспорье огромное количество качественных игроков. Равноценной замены Мбаппе нет, но тренеру не привыкать работать в условиях больших кадровых потерь. Последние несколько лет, что ни крупный турнир, Франция подходит к нему в ослабленном виде и всё равно стабильно добирается до финальных стадий.

Всё благодаря большой глубине состава и огромному опыту Дешама. У них лидерских качеств не меньше, чем у Килиана Мбаппе. П1 принимается с коэффициентом 2.30. «Синие» выиграли семь из восьми последних очных встреч (две товарищеские). Ещё одна проходила на стадионе «Де Кёйп» в Фейеноорде (Нидерланды). И то это было в Лиге наций, на которую «трёхцветные» банально не настроились.