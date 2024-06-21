Словакия – Украина: прогноз Егора Титова на игру Евро-2024

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Словакия – Украина на Евро-2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.72.

«Безобразный матч украинской сборной, у меня даже слов других не находится. Ожидал, что Румынию с таким подбором игроков раскатают, но и близко ничего такого не было. Впереди просто по нулям, сзади ошибки вратаря Лунина, которые он не делал за «Реал». По делу поражение, потому что румыны были командой, кем были украинцы – не знаю.

Словаки очень понравились именно командной игрой против бельгийцев. Да, им где-то повезло, что Лукаку не забил, VAR вмешался. Но они заслужили везение командными взаимодействиями, смелым прессингом в отдельные моменты игры.

Здесь украинцам надо играть на победу, а словаков будет устраивать ничья. Думаю, словаки не полезут так высоко встречать соперника, подождут контратак. Украина против плотной обороны, которая сильнее, чем у румын… Не знаю, что у нее там получится.

Я ставлю на «тотал меньше 2,5». Либо ничья «низовая», либо — кто первым забьет, отобьется сзади», — приводит слова Титова «РБ Спорт».