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Словакия — Украина: ставка Александра Мостового на матч Евро-2024 21 июня

Словакия — Украина: ставка Александра Мостового на матч Евро-2024 21 июня
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Словакия — Украина.

Ставка: 1:1 за 5.60.

«Словакия и Украина сыграют во втором туре Евро-2024. После неудачи в первом матче турнира украинцам нужно срочно набирать очки. Однако я не думаю, что команда может на три балла в этой встрече рассчитывать.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 16:00 МСК
Словакия
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Футбол в очередной раз доказал, что он очень непредсказуем. Никто не ждал поражения Украины 0:3 от Румынии. Более того, даже посмотрев игру, так не скажешь на 100%. Украинцы бились, имели свои моменты. Но румынам просто больше везло. Хотя и стоит отметить жуткие ошибки в обороне команды Реброва. Такое ощущение, что перенервничала команда. В защите ошибалась, а в атаке толком ничего сделать не могла. Вот на ее фоне Румыния свои голы и забивала.

Словакия же при этом показала совсем другой футбол в игре с Бельгией. Быстро забила команда — на седьмой минуте отличился Шранц. Но в глухую оборону словаки после этого не сели. Они остались привержены своему стилю, все равно выходили в атаки и обостряли. Да, легко могла сборная и проиграть — бельгийцы создали огромное количество моментов. Но большинство из них реализовать команда Тедеско не смогла. Словаки грамотно отыграли в обороне и заслужили три очка, я считаю.

Само собой, сейчас Украина будет лететь в атаку. Три очка ей жизненно необходимы. Ведь в третьем туре играть еще и с Бельгией, где баллы точно не обеспечены. Однако с соперником на этот раз не повезло подопечным Реброва. Словакия не простит ошибок украинцам, она и вторым номером готова сыграть. Не думаю, что мы тут увидим много голов, как и победу одного из коллективов. Ставлю на ничью, а точнее — на счет 1:1», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».

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