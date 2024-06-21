Польша — Австрия: прогноз Егора Титова на матч Евро-2024 в Берлине

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Польша – Австрия на Евро-2024.

Ставка: ничья за 3.45.

«А здесь я хочу рискнуть. Сразу скажу, что ставлю на ничью. Полякам в первом матче чуть не повезло, голландцы забили в концовке после замен. Австрийцам не повезло ещё больше: был великолепный момент против Франции в первом тайме при 0:0, потом забили себе, плюс была возможность сравнять в компенсированное время.

Думаю, здесь всё уравновесится. Обе команды показали себя организованными, умелыми. Тут что-то серьёзное анализировать сложно, потому что и Польша, и Австрия будут играть иначе, чем в 1-м туре, когда они встречались с грандами. Оборона и у тех, и у других слабее других линий, поэтому будут искать счастья впереди. И мне кажется, что вся эта история закончится вничью. Последний очный матч тоже у них вничью завершился. Думаю, здесь будет 1:1», — приводит слова Титова «РБ Спорт».