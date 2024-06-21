Польша — Австрия: прогноз Павла Погребняка на игру группы D Евро-2024

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Евро-2024 Польша — Австрия.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.89.

«Польша – Австрия, 2-й тур группы D. В прошлом туре выявились фавориты группы – Франция и Нидерланды. Бороться за вторую строчку будет очень сложно, и проигрывать ни в коем случае нельзя.

Польша уступила Нидерландам 2:1, но поляки играли без своего лидера Левандовского. Он как раз должен восстановиться к игре с австрийцами, это огромное усиление. Что касается Австрии, то они дали бой Франции и показали, что готовы бороться. Одержать победу, правда, не удалось, и австрийцы проиграли 1:0 в результате автогола. Но это показывает, насколько команда сильна.

Польша и Австрия не дали разбежаться своим соперникам и проиграли с минимальным счётом. Но сейчас ошибаться нельзя, так как проигрыш ведёт к вылету с турнира. Нас ждут матч равных команд и бескомпромиссная борьба на каждом участке поля. Моя ставка – тотал меньше 2.5 за 1.89», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».