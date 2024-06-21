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Польша — Австрия: прогноз Семёна Зигаева на игру группового турнира Евро-2024

Польша — Австрия: прогноз Семёна Зигаева на игру группового турнира Евро-2024
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Польша — Австрия.

Ставка: ничья за 3.51.

«Поляки были близки к тому, чтобы отобрать очки у одного из фаворитов группы — Голландии. Счёт открыл Адам Букса, Коди Гакпо сравнял. Ничейный результат держался почти до самого конца матча, пока Вут Вегхорст не забил победный мяч. Голландец выскочил на опережение и пробил мимо Войцеха Щенсны. 1:2 — минимальное поражение, которое пока оставляет полякам шансы побороться даже за первые строчки.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 19:00 МСК
Польша
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Австрия также уступила в своём первом матче, соперник, как и у поляков, был солидный — Франция. Австрийцы играли достойно и даже создавали моменты у чужих ворот, но без пропущенного гола обойтись не удалось. Максимилиан Вебер неудачно подставил голову под прострел Килиана Мбаппе и мяч, рикошетом от него залетел в сетку ворот. Во втором тайме моментов больше было у Франции, но и австрийцы под конец игры попытались навалиться на ворота соперников. К сожалению для них ничего не вышло — поражение 0:1.

Команды примерно равны по своему игровому потенциалу, первый тур это прекрасно показал. Предлагаю рискнуть и выбрать для ставки вариант: ничья», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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