Польша — Австрия: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Европы-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Польша — Австрия.

Ставка: победа Австрии за 1.95.

«Польша и Австрия сыграют во втором туре Евро-2024. С одной стороны, кажется, что эта игра двух равных соперников. Но я все-таки отдаю предпочтение номинальным гостям тут.

Польша меня совсем не впечатлила в игре с Нидерландами. Тяжело команде играть без своего капитана, без Левандовского. Хотя и первыми забили поляки с углового, но после этого ничего толком не создали. Нидерланды на опыте владели мячом и по делу победили — 2:1. Пусть и второй мяч им удалось забить только под конец встречи.

Австрии же выпало играть в первом туре против другого сильного соперника — Франции. И тут уже команда показала хороший футбол. Пропустила по факту только один мяч, и то, от своего игрока. Нападение у французов очень грозное, но толком второго гола они так соорудить и не смогли. Подопечным же Рангника немного не повезло, свои моменты у них были. Так что вполне мы могли бы и счет 1:1 по исходу их встречи увидеть. Франция пока только набирает обороты.

До поражений в первых турах обе сборные шли на серии без неудач, часто выигрывали. Перед стартом турнира я бы оценил их шансы на победу в очном поединке как 50 на 50. Но сейчас я все же отдам предпочтение австрийцам. В матче с Францией они смотрелись очень неплохо, а ведь в составе серебряного призера ЧМ-2022 игроки мирового уровня. Польша же сыграла хуже в своем матче с Нидерландами.

Я больше верю в победу команды Рангника. Моя ставка тут — выигрыш Австрии», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».