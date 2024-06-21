Польша — Австрия: ставка Игоря Семшова на матч Евро-2024 в Берлине

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Польша – Австрия.

Ставка: ничья за 3.55.

«Сборная Польши в целом неплохо смотрелась в стартовом матче с Нидерландами (1:2). Адам Букса даже открыл счёт, но всё же подопечные Михала Пробежа не смогли устоять против «оранжевых». Сейчас у поляков шансы на победу, конечно же, есть и они значительно выше, чем были в 1-м туре. Да и соперник не столь грозный.

Сборная Австрии свой стартовый матч тоже проиграла. Команда Ральфа Рангника билась на протяжении всего игрового времени с французами, но мяч в свои ворота Максимилиана Вёбера принёс победу их сопернику (0:1).

В квалификации к предыдущему чемпионату Европы Австрия и Польша соперничали в одной группе. В тех двух матчах был забит всего один мяч – 0:0, 1:0 — в пользу поляков. Сейчас града голов тоже ждать не стоит. Но и выиграть какая-либо команда тоже вряд ли сможет.

Польша и Австрия сыграют между собой вничью, забив по голу», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».