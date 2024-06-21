Нидерланды — Франция: прогноз Эдуарда Мора на игру Евро-2024 в Лейпциге

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды — Франция.

Ставка: победа Франции за 2.23.

«Обе команды одержали победы, скромные по счёту. Но мне кажется, что Нидерланды практически из последних сил вырвали победу у Польши. А вот сборная Франции играла с большим-большим запасом. Команды играли между собой в квалификации, там просто вынос был дома во Франции 4:0, ну и более скромную победу одержали французы и в Нидерландах.

Я к тому, что сборная Франции гораздо сильнее, нежели Нидерланды. Скорее всего, не будет играть Мбаппе в этом матче, но и без него там есть очень много футболистов, которые захотят себя проявить. Поэтому по игре французы гораздо сильнее, одни звёзды, цельная команда, они добавить могут абсолютно в любой момент, в отличие от Нидерландов.

С Польшей Нидерланды играли практически на своём максимуме. Тем более у сборной проблема в центре полузащиты, мы видим, там два футболиста центра поля недотягивают до уровня тех суперзвёзд, которые играют в других командах, и потеря Френки де Йонга в этом плане для команды очень болезненная.

Так что думаю, что французы должны включиться и одержать уверенную победу, для того чтобы уже в последнем матче дать кому-то из лидеров отдохнуть и в плей-офф подойти в своем оптимальнейшем состоянии», — приводит слова Мора «РБ Спорт».