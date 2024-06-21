Нидерланды — Франция: прогноз Константина Генича на матч группы D Евро-2024

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Нидерланды — Франция.

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Время 2-го тура, сыграют лидеры группы D, сборная Франции и Нидерландов. Команды прекрасно друг друга знают, потому что они в квалификации к этому Евро играли друг с другом в одной группе, и тогда французы дважды обыграли сборную Нидерландов – 4:0 у себя дома и 2:1 в гостях. И там, и там хорош был Килиан Мбаппе, сами знаете, что он недавно получил перелом носа, но, скорее всего, он будет готов к этому матчу и с Нидерландами сыграет. Однако мне кажется, что если Франция хочет далеко зайти, то Мбаппе лучше придержать. И даже в его отсутствие у Франции есть варианты — Тюрам, Коло Муани, Дембеле и Жиру.

У нидерландцев потрясающая группа атаки, очень здорово бегут, но не хватает хладнокровия. Сборная Нидерландов в матче с Польшей нанесла по воротам соперника 20 ударов и из них только четыре в створ.

Напрашивается вариант обе забьют за коэффициент 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».