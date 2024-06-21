Нидерланды — Франция: прогноз Романа Гутцайта на встречу Евро-2024 21 июня

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды — Франция.

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Во 2-м туре группового этапа на чемпионате Европы Нидерланды встречаются с командой Франции. Победы одержали и те, и другие в стартовый день, поэтому их шансы на продолжение участия в Евро максимально высоки.

В этой встрече не примет участие Килиан Мбаппе, которому сломали нос в стартовой игре французов с австрийцами. Скорее всего, Мбаппе пропустит сразу несколько матчей группового этапа и продолжит своё участие на Евро уже в плей-офф. Но у меня есть ощущение, что потеря Мбаппе не должна как-то серьёзно повлиять на процент и шанс выхода Франции в 1/8 финала. Есть Тюрам, есть Дембеле, есть Гризманн и есть Оливье Жиру, который, скорее всего, и сыграет в стартовом составе в этом матче на позиции центрального нападающего французской сборной.

Голландцы в первой игре с Польшей мне особенно понравились в первом тайме. Они создали очень много моментов и буквально затянулись тем, чтобы назабивать голов в ворота Польши. Если честно, в первом тайме Голландия могла забить три или четыре мяча. Хорошо выстроенная команда с яркими исполнителями и в полузащите, и в атаке. И, в принципе, кажется, что Голландия, как это часто бывает на крупных турнирах, у многих останется в памяти как одна из самых ярких сборных.

Думаю, что в этом матче мы вправе ждать того, что команды обменяются голами. Мой прогноз на эту встречу – обе забьют. У Голландии есть ещё и козырь Вегорст, который вышел на замену в первом матче с Польшей и принёс победный результат. Ну а в составе сборной Франции забить может практически каждый футболист атакующей группы. Так что обе забьют», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».