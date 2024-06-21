Нидерланды — Франция: прогноз Виктора Гусева на встречу группы D Евро-2024

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды — Франция.

Ставка: гол Гризманна за 3.60.

«Поговорим о суперматче, в котором Нидерланды сразятся с Францией. Начну с грустной шутки, что Мбаппе не забьёт. У форварда французов перелом носа. Он точно не сыграет с голландцами. Быть может, вообще не появится на поле во встречах группового этапа. У Нидерландов есть свои потери. Нет де Йонга, де Рона и Коопмейнерса. Поэтому середине поля у голландцев ладится далеко не все.

Голландцы в стартовом туре обыграли поляков со счетом 2:1. У соперника великолепно сыграл голкипер. Это была волевая победа, ведь победный гол Вегхорста забит на 83-й минуте. К слову, Вегхорст забивает за сборную на протяжении трех матчей кряду. Франция благодаря автоголу соперника победила команду Австрии с минимальным счетом. По первому туру и Нидерланды, и Франция пока не производят впечатления фаворитов турнира.

У Нидерландов, как я уже отметил, есть проблемы в центре. Однако фланги работают отлично. В отличие от соперника, у Франции имеется потрясающий выбор футболистов. Все сделано с расчетом на долгий турнир. Возможно, команды просто еще не раскрылись. Интересно, что оппоненты играли в одной отборочной группе на Евро-2024. В марте 2023-го года Франция дома разгромила соперника со счетом 4:0, а в октябре голландцы очень хотели взять реванш, но снова уступили — 1:2. В январе прошлого года команду возглавил Рональд Куман. Отмечу, что все остальные матчи отбора голландцы выиграли. Проигрывали только французам.

Всего соперники провели 30 очных встреч: 11 побед Нидерландов и 15 побед у Франции. Всего 4 ничейных результата. Обратите внимание, что на таком отрезке это довольно мало. Дидье Дешам у руля сборной гораздо больший срок. Он возглавляет французов еще с 2012 года. Недавно команда одержала при нем сотую победу. Очень мощный показатель.

Давайте вернемся к отсутствию Мбаппе. Кто займет его место? Это дает дополнительный шанс Жиру, но еще предпочтительнее фигура Гризманна. Он мог забить и Австрии, но там немного не хватило. У голландцев высокая и мощная оборона, поэтому Жиру будет сложно бороться на втором этаже. От французов должна быть игра низом. В ней Гризманн особенно хорош и может получить свой шанс», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».