Словакия — Украина: прямая трансляция матча Евро-2024, прогноз букмекеров

21 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Словакия — Украина. Начало – в 16:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами жёлто-синих: поставить на победу украинцев можно с коэффициентом 2.10. Успех словаков оценивается в 3.86. На ничью дают коэффициент 3.32.

Смотреть матч Евро-2024 Словакия — Украина можно будет на канале «Оkko Спорт».

Букмекеры считают, что игра Словакия — Украина не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют словаки, сыграет коэффициент 1.51. Гол украинцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.89.

Словакия стала автором громкой сенсации, победив в матче 1-го тура Бельгию со счётом 1:0. Единственный мяч забил Иван Шранц, а голевая ситуация возникла после удачного перехвата в штрафной соперника. Таким образом, полностью оправдал себя акцент на интенсивный прессинг, который внедрил в сборную Франческо Кальцона.

Украина в 1-м туре разочаровала. Подопечным Сергея Реброва было вполне по силам навязать борьбу Румынии, но труднообъяснимые ошибки голкипера Андрея Лунина их деморализовали и привели к разгрому со счётом 0:3. Робкие попытки отыграться соперник пресекал на корню, а защита неприятно поразила отсутствием концентрации.