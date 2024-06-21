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Словакия — Украина: коэффициенты и прогнозы на матч Евро-2024 21 июня

Словакия — Украина: коэффициенты и прогнозы на матч Евро-2024 21 июня
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21 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Словакия — Украина. Начало – в 16:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами жёлто-синих: поставить на победу украинцев можно с коэффициентом 2.10. Успех словаков оценивается в 3.86. На ничью дают коэффициент 3.32.

Смотреть матч Евро-2024 Словакия — Украина можно будет на канале «ОККО Спорт».

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 16:00 МСК
Словакия
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры считают, что игра Словакия — Украина не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют словаки, сыграет коэффициент 1.51. Гол украинцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.89.

Словакия стала автором громкой сенсации, победив в матче 1-го тура Бельгию со счётом 1:0. Единственный мяч забил Иван Шранц, а голевая ситуация возникла после удачного перехвата в штрафной соперника. Таким образом, полностью оправдал себя акцент на интенсивный прессинг, который внедрил в сборную Франческо Кальцона.

Украина в 1-м туре разочаровала. Подопечным Сергея Реброва было вполне по силам навязать борьбу Румынии, но труднообъяснимые ошибки голкипера Андрея Лунина их деморализовали и привели к разгрому со счётом 0:3. Робкие попытки отыграться соперник пресекал на корню, а защита неприятно поразила отсутствием концентрации.

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