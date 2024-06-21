Польша — Австрия: кто фаворит матча группы D Евро-2024 21 июня

21 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Польша — Австрия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами подопечных Ральфа Рангника: поставить на победу австрийцев можно с коэффициентом 2.00. Успех поляков оценён в 3.76. Ставки на ничью принимаются за 3.54.

Смотреть матч Евро-2024 Польша — Австрия можно будет на канале «Матч!».

Аналитики считают, что матч Польша — Австрия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют поляки, сыграет коэффициент 1.42. Гол австрийцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Несмотря на попадание в лазарет Роберта Левандовского, Польша показала приличную игру и доставила немало проблем Нидерландам (1:2). Где-то ей не хватило везения, а где-то сказалась разница в классе. В любом случае «белые орлы» оставили после себя приятное впечатление.

В матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Францией (0:1) австрийцы показали жёсткую игру. Они часто и бесцеремонно фолили. Два лидера «трёхцветных» оросили газон кровью, хотя в обоих случаях была просто борьба за мяч. Силовая игра — один из факторов успеха Австрии. Она уверенно прошла квалификацию на Евро-2024. Подопечные Рангника потеряли очки только во встречах с Бельгией (1:1 и 2:3). В обоих случаях они смотрелись не хуже «красных дьяволов», а в каких-то моментах даже лучше.