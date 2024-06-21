Нидерланды — Франция: коэффициенты и прогнозы на матч Евро-2024 21 июня

21 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Нидерланды — Франция. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «трёхцветным»: поставить на победу французов можно с коэффициентом 2.30. Успех нидерландцев оценён в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

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Аналитики считают, что матч Нидерланды — Франция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют нидерландцы, сыграет коэффициент 1.37. Гол французов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

В матче 1-го тура группового этапа Нидерланды победили Польшу (2:1). «Оранжевым» повезло. Они сравняли счёт благодаря удачному рикошету, а вырвали победу в концовке. Если бы Роберт Левандовски не пропустил встречу из-за травмы, результат вполне мог быть другим.

На групповом этапе квалификации на Евро-2024 нидерландцы дважды проиграли Франции (0:4 и 1:2). Сложилось впечатление, что встретились сборные не одного уровня. Даже дома «оранжевые» уступили «трёхцветным» по всем показателям.

В обеих встречах результат сделал Килиан Мбаппе. Он оформил два дубля, а также отметился результативной передачей. Матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Австрией (1:0) стал для капитана «синих» настоящим кошмаром, хотя начиналось всё неплохо. На 38-й минуте после его прострела мяч в свои ворота срезал Максимилиан Вёбер.

Во втором тайме Мбаппе упустил шикарную возможность забить после выхода один на один, а затем ещё и сломал нос, врезавшись в защитника Австрии. Сообщается, что во встрече с Нидерландами Килиан вряд ли сыграет, а вот в матче с Польшей может появиться на поле.