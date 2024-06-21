Словакия — Украина: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Словакия – Украина.

Ставка: Словакия не проиграет за 1.75.

«В этой встрече группы С беру очевидный тотал голов меньше 2.5 за 1.65. Дания и Англия – одни из самых осторожных сборных на этом Евро, и я не верю в резкую смену философии у этих сборных.

Группа Е заслужила звание квартета-сенсации после 1-го тура Евро. На старте выиграли два аутсайдера по коэффициентам. Но всё ли так однозначно?

Словакия одолела Бельгию (1:0) не без доли везения. Где-то запорол моменты Лукаку, где-то голы отменял VAR. А вот Украина проиграла Румынии без шансов – подтверждают и счёт 0:3, и всего лишь 0.55 xG у команды Сергея Реброва.

И с такими вводными фаворитом снова идёт Украина. Считаю, Словакию недооценивают, и беру 1Х за приличные 1.75.

В пользу номинальных хозяев тактическое преимущество – их устроит ничья, можно спокойно играть в свой футбол. Также за словаков эмоциональный перевес и более высокий уровень организованности.

В 1-м туре Украина выглядела слабо и командно, и индивидуально. По именам Мудрик и Довбик явно статуснее оппонентов, но это ещё нужно доказать в игре. Если не выиграть, шансов на плей-офф практически не останется», — отметил Прокофьев.