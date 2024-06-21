Польша — Австрия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Польша – Австрия.

Ставка: победа Австрии с нулевой форой за 1.53.

«В группе D всё просто – есть два фаворита и два аутсайдера, которые мечтают выйти в плей-офф с третьего места. Напрашивается двойник из двух нулевых фор в пользу более мастеровитых сборных.

Экспресс сгорит, если Австрия и/или Франция проиграет, в остальных случаях гарантирован возврат или прибыль. Почему такой выбор? Страховка от ничьих.

В 1-м туре Австрия выглядела перспективно. Парни Ральфа Рангника создали несколько опасных моментов, превзошли звёздную Францию по xG и наиграли на гол. Польша, кроме реализованного углового, практически не имела шансов, даже возможное возвращение Левандовского ситуацию не исправит», — отметил Прокофьев.