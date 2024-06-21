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Нидерланды — Франция: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Нидерланды — Франция: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024
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Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды – Франция.

Ставка: победа Франции с нулевой форой за 1.62.

«Франция, возможно, на 1-2 тура потеряла Мбаппе, но это может сыграть ей на пользу. Атака трёхцветных стала слишком предсказуемой и зависимой от своей примы. В отсутствие Килиана другие получат шанс и постараются реализовать потенциал.

Нидерланды уступают в классе сопернику. Лишь линия обороны сопоставима по звёздности, дальше – разница уже существенная. К тому же Куман вызывает большие вопросы, тренер выглядит слабым звеном. Беру победу французов с нулевой форой. Почему именно этот вариант? Страховка на случай ничьей», — отметил Прокофьев.

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