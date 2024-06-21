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Словакия – Украина: прогноз «Чемпионата» на матч 21 июня

Словакия – Украина: прогноз «Чемпионата» на матч 21 июня
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Евро-2024 Словакия – Украина.

Ставка: в матче Словакия – Украина будет видеопросмотр за 2.50.

Словаки стали авторами сенсации. Трудно представить, что сможет сделать украинская сборная в игре с командой, которая победила Бельгию. Хотя есть смысл предположить, что в тот день «красным дьяволам» просто не повезло. Вспомните, как отменили два гола Ромелу Лукаку. Подопечным же Реброва нужно реабилитироваться за поражение от Румынии с крупным счётом – 0:3.

Но, откровенно говоря, в это не верится совсем. Настолько ужасно выступил Лунин. Да и атака была не в лучшем тонусе. Ставить на чей-то конкретный гол в этой встрече неправильно. Мы больше верим в успех словаков, однако забить в их составе может любой. А вот что в матче будет видеопросмотр сыграть можно за 2.50.

В игре Словакия — Бельгия было два отменённых гола после видеопросмотра. И это не единственный случай на Евро-2024.

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