Грузия — Чехия: прогноз и ставки букмекеров на матч Евро-2024

22 июня состоится матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Грузия — Чехия. Начало игры — в 16:00 мск.

Букмекеры считают явным фаворитом «народную команду»: поставить на победу чехов можно с коэффициентом 1.77. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1770 рублей.

Победа сборная Грузии доступна за 5.00. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Аналитики сомневаются, что матч Грузия — Чехия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92.

Если забьют футболисты сборной Грузии, сыграет коэффициент 1.56. Гол в исполнении команды Чехии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.90, на гол в каждом тайме — за 1.80.