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Словакия — Украина: результат матча, какой счёт, какие ставки сыграли

Словакия — Украина: результат матча, какой счёт, какие ставки сыграли
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Сборная Украины одержала волевую победу в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 со Словакией — 2:1. Команды играли на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 16:00 МСК
Словакия
Окончен
1 : 2
Украина
1:0 Шранц – 17'     1:1 Шапаренко – 54'     1:2 Яремчук – 80'    

На 17-й минуте счёт открыл нападающий сборной Словакии Иван Шранц. В дебюте второго тайма ответный мяч сборной Украины забил полузащитник Николай Шапаренко. На 80-й минуте нападающий Роман Яремчук вывел сборную Украины вперёд — 2:1.

Букмекеры склонялись к победе сборной Украины. На подопечных Сергея Реброва предлагалось поставить с коэффициентом 2.10: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2100 рублей.

На тотал больше 2.5 гола давали 2.15, на «обе команды забьют» — 1.90, а на гол в каждом тайме — 1.80.

Коэффициент на волевую победу Украины составлял 9.50. Точный счёт 2:1 в пользу Украины шёл за 8.60.

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