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Турция — Португалия: прогноз и ставки букмекеров на матч Евро-2024

Турция — Португалия: прогноз и ставки букмекеров на матч Евро-2024
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22 июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 2-го тура чемпионата Европы Турция — Португалия, группа F. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Букмекеры считают сборную Португалии фаворитом в предстоящем матче. Поставить на её победу предлагается с коэффициентом 1.61, что приблизительно равно 61% вероятности. Триумф сборной Турции идёт с коэффициентом 5.70 — 17% вероятности. При этом даже ничья вероятнее, чем победа турок. Коэффициент на ничью составляет 4.50 (22%).

Коэффициент на тотал меньше 2.5 мяча составляет 2.20, а на тотал больше 2.5 мяча — 1.72. Гол Турции доступен с коэффициентом 1.55, а гол Португалии — с коэффициентом 1.11. Если же обе сборные забьют, сыграет коэффициент 1.78, вероятность данного события составляет 56%.

Кроме того, результативность второго тайма, как ожидается, должна быть выше первого: коэффициент 2.00.

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