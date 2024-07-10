Нидерланды — Англия: прогноз Артёма Шмелькова на встречу Евро-2024 10 июля

Комментатор Артём Шмельков дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды — Англия.

Ставка: ничья за 2.91.

«Я ошибся, своим прогнозом на матч 1/4 финала отправив англичан вон с турнира. Они демонстрируют потрясающую живучесть, при том что их стиль обсуждается и критикуется, в том числе и британскими болельщиками, больше всех остальных. Напрасная затея – ждать преображения от этой команды Гарета Саутгейта. Как написал один из коллег, в фамилии Саутгейт как будто изначально заложен криминал – Уотергейт, Моджигейт.

Англичане отыгрались в двух подряд матчах плей-офф – сначала со Словакией, а потом со Швейцарией. Вот только если в первом случае у них «на подумать» было полтора тайма и они едва уложились с ответным чудо-голом Беллингема, то против швейцарцев Англия оказалась припёртой к стенке, ведь пропустила на 75-й минуте. Помогло ей буквально озарение Букайо Саки. Он исполнил привычный для него по клубной игре (но не в сборной) манёвр и пробил в дальний угол. Этот ответный мяч стал первым ударом Англии в створ. На 80-й минуте… Ну а дальше серия пенальти, в которой команда «трёх львов» впервые за долгое-долгое время сумела реализовать все пять пенальти в серии.

Нидерландцам по большому счёту повезло с сеткой плей-офф. Всё-таки румыны и турки, согласитесь, вполне желанные соперники на таких стадиях турнира. В игре с Турцией, когда надо было отыгрываться после первого тайма, «оранжевые» порадовали перестроениями и игровыми изменениями после перерыва. Это во многом позволило переломить ход матча и победить. Это умение преображаться должно помочь и с англичанами, которые с возвращением центрального защитника Марка Гехи после дисквалификации снова обратятся к схеме 4-2-3-1.

У букмекеров довольно низкий кэф на ничью в этом матче. Мне она представляется наиболее вероятным исходом в основное время. Да и в компенсированное, честно говоря, тоже. Французы никак с игры забить не могут. А англичане никого обыграть в основное время. За исключением первого матча на турнире с сербами», — приводит слова Шмелькова «Ставка ТВ».