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Нидерланды — Англия: прогноз Семёна Зигаева на игру Евро-2024 10 июля

Нидерланды — Англия: прогноз Семёна Зигаева на игру Евро-2024 10 июля
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды — Англия.

Ставка: ТМ 2 за 1.83.

«После третьего места в группе нидерландцы основательно взялись за ум. Победить Румынию удалось без особых проблем. Коди Гакпо и дубль Дониэлла Малена сделали счёт 3:0, уверенная победа, которая отправила команду Кумана в четвертьфинал. Там их уже ждала Турция, и эта игра уже получилась значительно сложнее предыдущей.

На 35-й минуте команда Монтеллы вышла вперёд, отличился Самет Акайдын. Своего гола Нидерландам пришлось ждать до 70-й минуты, тогда де Врей головой сравнял счёт. Уже через шесть минут Нидерланды вышли вперёд.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отличился лучший бомбардир этого Евро — автогол за авторством Мюльдюра. В конце игры Турция организовала навал на ворота соперника, правда, успехом эта затея не увенчалась. Победа Нидерландов и выход в полуфинал.

Путь Англии получился не менее тернист. В 1/8 финала им встретилась Словакия, и тот матч заносить в основное время не получилось. Мало того, Джуд Беллингем сравнял счёт лишь на последней минуте. В самом начале овертайма забил Кейн, его гол и стал победным. В четвертьфинале англичане играли со Швейцарией, и тут дело даже дошло до серии пенальти. Британцы были чуть точнее, они же и вышли в полуфинал. Англичане играют в скучный футбол, нидерландцы наверняка попробуют атаковать, но оборона команды Саутгейта сильна. Ставка: тотал меньше 2», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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